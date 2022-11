Kaynan Duarte foi o grande campeão do GP absoluto - (Foto: IBJJF)

Kaynan Duarte foi o grande campeão do GP absoluto(Foto: IBJJF)

Publicado 22/11/2022 09:00

Na última sexta-feira (18), grandes nomes do Jiu-Jitsu se reuniram para a disputa do GP absoluto da IBJJF, que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. O título ficou com o jovem Kaynan Duarte, que faturou US$ 40 mil em premiação (aproximadamente R$ 215 mil).



Kaynan precisou vencer três lutas para se sagrar campeão. Na primeira, passou por Elder Cruz; em seguida, bateu o veterano Roberto Cyborg; na decisão, derrotou Gutemberg Pereira ao registrar dois pontos em uma raspagem.

Raspagem sobre Gutemberg garantiu título para Kaynan (Foto: Reprodução FloGrappling)

O evento também marcou a aparição de outras estrelas do Jiu-Jitsu nas superlutas. Roosevelt Sousa e Andy Murasaki se destacaram ao vencerem, respectivamente, Johnata Alves e Mateus Rodrigues. Por fim, Jonnatas Gracie superou Sergio Rios com facilidade (16 a 4).



Nas demais superlutas do evento da IBJJF, Dudu Granzotto bateu Zach Kaina nas vantagens - pela faixa-marrom - e Jessa Khan finalizou Kaori Hernandez no armlock.