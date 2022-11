Brasileira Natália Silva foi o grande destaque do UFC Vegas 65 - (Foto: Reprodução UFC)

Brasileira Natália Silva foi o grande destaque do UFC Vegas 65(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 21/11/2022 14:40 | Atualizado 21/11/2022 14:47

Um dos pontos altos do UFC Vegas 65, disputado no último sábado (19), foi o chute rodado que a brasileira Natália Silva aplicou na tcheca Tereza Bleda, em luta válida pela categoria peso-mosca (57kg). O golpe valeu a Natália o prêmio de R$ 269 mil que é dado pela organização à performance da noite.



Com maior envergadura, Bleda encurralou Natália no primeiro round, abrindo vantagem na pontuação parcial. A brasileira voltou melhor no segundo round e acertou um direto na tcheca, que bambeou e se lançou nas pernas da rival.

O melhor, no entanto, ainda estava por vir. No terceiro round, Natália aplicou um belo chute rodado que acertou em cheio o pescoço de Bleda. A tcheca ainda recebeu alguns socos antes do juiz interromper a disputa e dar a vitória por nocaute à brasileira.

Chute rodado que acertou em cheio o pescoço da tcheca (Foto: Reprodução YouTube)



Com o resultado, Natália, de apenas 25 anos, chegou à segunda vitória seguida no Ultimate, se firmando como uma boa promessa do MMA brasileiro.

CONFIRA OS RESULTADOS:



UFC Vegas 65

Las Vegas, Estados Unidos

Sábado, 19 de novembro de 2022



Card principal

Kennedy Nzechukwu derrotou Ion Cutelaba por nocaute técnico no R2

Waldo Cortes-Acosta derrotou Chase Sherman por decisão unânime dos jurados

Muslim Salikhov derrotou André Fialho por nocaute técnico no 3R

Jack Della Maddalena derrotou Danny Roberts por nocaute técnico no R1

Charles Johnson derrotou Zhalgas Zhumagulov por decisão dividida dos jurados



Card preliminar

Jennifer Maia derrotou Maryna Moroz por decisão unânime dos jurados

Miles Johns derrotou Vince Morales por decisão unânime dos jurados

Ricky Turcios derrotou Kevin Natividad por decisão dividida dos jurados

Vanessa Demopoulos derrotou Maria Oliveira por decisão unânime dos jurados

Brady Hiestand derrotou Fernie Garcia por decisão unânime dos jurados

Natália Silva derrotou Tereza Bledá por nocaute técnico no R3