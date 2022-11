Israel Adesanya e Alex Poatan já se enfrentaram 3 vezes até agora - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya e Alex Poatan já se enfrentaram 3 vezes até agora(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/11/2022 17:00 | Atualizado 18/11/2022 17:13

Derrotado por Alex Poatan na luta principal do UFC 281, Israel Adesanya perdeu também o cinturão peso-médio da organização, que estava em sua posse desde 2019. No entanto, o nigeriano não parece estar motivado apenas em recuperar o título, mas principalmente, em ter a oportunidade de fazer uma nova luta contra o brasileiro, que agora contabiliza três vitórias (duas no Kickboxing e uma no MMA) no retrospecto geral entre eles.



Em entrevista ao canal “Flagrant” após seu revés no UFC 281, Adesanya externou seu desejo por um novo combate diante de Poatan e afirmou que estaria disposto até mesmo a ir para a “favela” para enfrentar o brasileiro.



“Ele (Alex Poatan) disse: ‘Não acho que ele queira uma revanche’, mas ele nem me conhece. Eu vou lutar com você até vencê-lo. Posso ter 60 anos, mas vou até sua favela, bater na porta de bengala e dizer para lutarmos. Este sou eu. Não dou a mínima, mesmo que seja uma. Eu sei que posso vencê-lo”, disse o agora ex-campeão peso-médio do Ultimate.

Como já citado, o cinturão peso-médio do UFC parece não ser o maior desejo do nigeriano no momento. Prova disso é que Israel deixou claro que poderia enfrentar Poatan mesmo que o brasileiro perca o título da divisão em algum outro duelo. O “Stylebender” também afirmou que estará pronto para enfrentar novamente o paulista assim que se recuperar de uma lesão sofrida na perna.



Como já citado, o cinturão peso-médio do UFC parece não ser o maior desejo do nigeriano no momento. Prova disso é que Israel deixou claro que poderia enfrentar Poatan mesmo que o brasileiro perca o título da divisão em algum outro duelo. O "Stylebender" também afirmou que estará pronto para enfrentar novamente o paulista assim que se recuperar de uma lesão sofrida na perna.

"Eu consigo (enfrentar Poatan novamente em breve). Só tenho que recuperar minha perna, recuperar outras coisas. Eu mantenho essas coisas longe da imprensa, pois eles gostam de espalhar (…), deveria ser eu (em uma revanche imediata pelo cinturão peso-médio). Não é sobre o cinturão, pois eu vou vencê-lo. Não que eu precise, mas se talvez eu passasse por uma cirurgia e ele perdesse o cinturão, eu quero voltar e lutar com ele".

Israel Adesanya perdeu o cinturão e foi preso, mas já liberado (Foto: Reprodução UFC)



Mesmo com a derrota por nocaute para Alex Poatan no último round, Israel Adesanya segue com sua confiança “inabalável”. O nigeriano afirmou que já sentiu os “melhores golpes” do brasileiro e, caso receba uma nova chance de enfrentá-lo no UFC, já teria em mente o que fazer para conseguir, enfim, uma vitória contra Poatan.



Mesmo com a derrota por nocaute para Alex Poatan no último round, Israel Adesanya segue com sua confiança "inabalável". O nigeriano afirmou que já sentiu os "melhores golpes" do brasileiro e, caso receba uma nova chance de enfrentá-lo no UFC, já teria em mente o que fazer para conseguir, enfim, uma vitória contra Poatan.

"Eu estive lá por muitas vezes, tomei seus melhores golpes com luvas diferentes. Eu o derrubei e o controlei. Sei o que fazer agora, pois comprometi as pernas dele cedo. Ele comprometeu a minha também. Se ele estivesse comprometido o nervo fibular, não estaríamos tendo a conversa agora. Teria tudo sido diferente. Ele teria perdido", concluiu Adesanya.