Alex Poatan se tornou o 20º brasileiro a conquistar um cinturão do Ultimate - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 23/11/2022 15:28 | Atualizado 23/11/2022 15:34

O nocaute de Alex Poatan no último round do confronto contra Israel Adesanya rendeu, além do título peso-médio, a histórica marca de 20 títulos de lutadores brasileiros no UFC. O triunfo conquistado em Nova York (EUA) também recolocou o Brasil como o maior vencedor da categoria. Anteriormente, Poatan já havia derrotado seu rival da Nigéria por duas vezes, em embates de Kickboxing.

O Brasil é o segundo pais com mais conquistas de cinturões do UFC, atrás apenas dos Estados Unidos. A história começou com Royce Gracie, que ganhou três das quatro primeiras edições do Ultimate. Nos primórdios, a competição era disputada como um GP, sem divisões por categorias de peso. Gracie foi tricampeão usando quimono e faixa preta, há praticamente 30 anos.Já a trajetória de Poatan no UFC começou recentemente, no ano passado, quando iniciou sua campanha de três vitórias até derrotar Adesanya e chegar ao topo dos médios, divisão considerada como uma das mais difíceis. No MMA, Alex tem sete vitórias e apenas uma derrota. Ele também é ex-campeão duplo do GLORY, contabilizando 33 vitórias, sendo 21 por nocaute, e sete derrotas no Kickboxing.