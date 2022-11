Duelo entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira no UFC 282 foi cancelado - (Foto: Reprodução/UFC)

Duelo entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira no UFC 282 foi cancelado(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/11/2022 15:40

A aguardada revanche entre o tcheco Jiri Prochazka e o brasileiro Glover Teixeira, valendo o cinturão meio-pesado do UFC, que aconteceria no dia 10 de dezembro, em Las Vegas (EUA), precisou ser cancelada. Segundo o portal “Yahoo Sports”, Prochazka, atual campeão na categoria, sofreu uma séria lesão no ombro durante o treinamento. E, por causa da lesão, deverá ficar afastado do octógono por um ano.



Diante disso, Prochazka avisou à organização que abriria mão do cinturão. Glover, por sua vez, não aceitou enfrentar um outro adversário no UFC 282, e por isso foi retirado do card.



Dana White, presidente do UFC, disse que “esta é a pior lesão no ombro que os médicos viram na história do UFC”.



“Está muito ruim. Ele (Jiri Prochazka) vai ter que fazer uma cirurgia séria, que exigirá uma reabilitação extensa”, comentou Dana.