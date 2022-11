Marcio Garcia é mais um famoso faixa-preta de Jiu-Jitsu - (Foto: Eduardo Ferreira)

Marcio Garcia é mais um famoso faixa-preta de Jiu-Jitsu(Foto: Eduardo Ferreira)

Publicado 26/11/2022 13:15 | Atualizado 26/11/2022 13:21

Uma das máximas do Jiu-Jitsu é que se trata de um esporte para todos. E isso se estende aos famosos! Muitos fãs da modalidade são pessoas públicas, que se tornaram adeptos da arte suave como filosofia de vida. Entre eles, alguns inclusive ostentam a sonhada faixa preta.



Pai de Sasha, filha de Xuxa Meneghel, o ator e modelo Luciano Szafir pratica Jiu-Jitsu desde 1978. Ele recebeu a faixa preta do mestre Octávio Almeida Júnior após anos ininterruptos praticando o esporte.



Ainda entre os galãs de novelas e filmes, temos Cauã Reymond, um fanático por Jiu-Jitsu e graduado pelo Mestre Alexandre Paiva, da Alliance. Cauã, vejam só, já foi até bicampeão brasileiro da modalidade.

Márcio Garcia começou sua carreira no Jiu-Jitsu com o professor Castello Branco, no Largo do Machado (RJ). Após vários anos de dedicação, chegou à faixa marrom, mas os compromissos profissionais o afastaram da arte suave por cerca de 15 anos. Depois, ele retornou para obter a graduação final.

Maurício Mattar, muso das telinhas nos anos 90, tem uma ligação ainda mais estreita com o esporte. Ele começou a treinar em 1984, com o Mestre Carlinhos Gracie Jr, e posteriormente se casou com Flavia Gracie, que é mãe da fera Kyra Gracie.



Surfista, ator, modelo e empresário, Paulo Zulu é outro faixa-preta brabo de Jiu-Jitsu. Ele é aluno do Mestre Toti, seu amigo de infância.



Entre os cantores sertanejos, a arte suave também faz sucesso. O cantor Lucas Lucco é um exemplo. Apresentado ao Jiu-Jitsu por seu segurança, ele treina na academia Nova União quando não está viajando pelo Brasil fazendo shows.



Graduado pelo professor Narcisio Villaca, o cantor Junior Lima, irmão de Sandy, virou faixa preta em 2019, após 11 anos de treino. Ele comemorou muito a conquista, lembrando que "apanhou bastante" até chegar lá.

Junior Lima, cantor e irmão de Sandy, é mais um faixa-preta (Foto: Arquivo pessoal)



O humorista Sérgio Mallandro é mais um faixa-preta de Jiu-Jitsu. Ele ganhou a graduação em 2019, pelas mãos de Fernando Pinduka, uma das lendas da modalidade, famoso por sua grande batalha contra Marcos Ruas.



Proprietário do restaurante D.O.M, o chefe de cozinha e empresário conhecido mundo afora, Alex Atala é apaixonado pelo esporte, no qual é faixa-roxa. Ele, inclusive, participou de um Mundial Masters quando completou 50 anos.