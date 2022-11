Larissa foi primeira lutadora a vencer Kayla no MMA, conquistou cinturão e prêmio milionário - (Foto: PFL MMA)

Larissa foi primeira lutadora a vencer Kayla no MMA, conquistou cinturão e prêmio milionário(Foto: PFL MMA)

Publicado 27/11/2022 17:00 | Atualizado 27/11/2022 17:07

Uma das principais organizações de MMA do mundo atualmente, a PFL encerrou sua temporada 2022 na última sexta-feira (25), em Nova York (EUA), e como de costume, premiou os campeões com US$ 1 milhão cada (cerca de R$5,3 milhões). Na luta principal do PFL MMA 10, a brasileira Larissa Pacheco se impôs sobre Kayla Harrison - até então invicta no MMA -, venceu por decisão unânime e faturou o cinturão peso-leve feminino, além da premiação milionária.



Outro representante do Brasil em busca do título, Matheus Buffa não teve tanta sorte e acabou nocauteado por Ante Delija na final do peso-pesado. Nas demais categorias, os campeões - e milionários - foram Brendan Loughnane (peso-pena), Olivier Aubin-Mercier (peso-leve), Sadibou Sy (meio-médio) e Rob Wilkinson (meio-pesado).

Leia Mais Estilo ou cuidado? Especialista conta relação de lutadores com cabelos

De artista a chef de cozinha: conheça os famosos que treinam Jiu-Jitsu

Prime Experience Jiu-Jitsu 25: Fratres conquista título por equipes



Larissa persiste e é coroada



No terceiro encontro entre Larissa Pacheco e Kayla Harrison - até então bicampeão do peso-leve -, a brasileira finalmente levou a melhor. Derrotada pela americana na final de 2019, Larissa mostrou evolução, venceu três dos cinco rounds e, por unanimidade (triplo 48x47), impôs a primeira derrota de Kayla no MMA após 15 duelos. Além disso, voltou para casa com mais de R$ 5 milhões na conta.



Com o anúncio da vitória, a emoção tomou conta de Larissa e sua equipe. Agora campeã peso-leve da organização, a brasileira soma 19 triunfos e quatro derrotas na modalidade.



Outros campeões definidos



Também representando o Brasil, Matheus Buffa enfrentou Ante Delija na final dos pesados, mas acabou nocauteado no primeiro round. Novo campeão até 120kg, o croata foi mais um lutador a faturar US$ 1 milhão. No terceiro encontro entre Larissa Pacheco e Kayla Harrison - até então bicampeão do peso-leve -, a brasileira finalmente levou a melhor. Derrotada pela americana na final de 2019, Larissa mostrou evolução, venceu três dos cinco rounds e, por unanimidade (triplo 48x47), impôs a primeira derrota de Kayla no MMA após 15 duelos. Além disso, voltou para casa com mais de R$ 5 milhões na conta.Com o anúncio da vitória, a emoção tomou conta de Larissa e sua equipe. Agora campeã peso-leve da organização, a brasileira soma 19 triunfos e quatro derrotas na modalidade.Também representando o Brasil, Matheus Buffa enfrentou Ante Delija na final dos pesados, mas acabou nocauteado no primeiro round. Novo campeão até 120kg, o croata foi mais um lutador a faturar US$ 1 milhão.

Campeões da temporada 2022: todos faturaram US$ 1 milhão (Foto: PFL MMA)



No peso-pena, Brendan Loughnane derrotou Bubba Jenkins por nocaute técnico no quarto round; no peso-leve, Olivier Aubin-Mercier nocauteou Stevie Ray no segundo assalto; no peso-meio-médio, Sadibou Sy superou Dilano Taylor por decisão unânime dos jurados; e por fim, no peso-meio-pesado, Rob Wilkinson bateu Omari Akhmedov por nocaute técnico no segundo round depois de uma interrupção médica.



Mais brasileiros em ação



Além de Larissa e Matheus, que disputaram as finais, o PFL MMA 10 ainda contou com outros quatro brasileiros em ação, em lutas que não valiam título. No combate verde e amarelo entre Sheymon Moraes x Marlon Moraes, melhor para Sheymon, que nocauteou o compatriota no terceiro assalto. Já Nathan Schulthe finalizou Jeremy Stephens no segundo assalto, enquanto Gleison Tibau perdeu para Magomed Magomedkerimov por unanimidade.



RESULTADOS COMPLETOS:



PFL MMA 10

Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Sexta-feira, 25 de novembro de 2022



Card principal

Final peso-leve: Larissa Pachecoderrotou Kayla Harrison por decisão unânime dos jurados

Final peso-pena: Brendan Loughnane derrotou Bubba Jenkins por nocaute técnico no 4R

Final peso-pesado: Ante Delija derrotou Matheus Buffapor nocaute técnico no 1R

Peso-pena: Aspen Ladd derrotouJulia Budd por decisão dividida dos jurados

Final peso-leve: Olivier Aubin-Mercier derrotou Stevie Ray por nocaute no 2R

Final peso-meio-médio: Sadibou Sy derrotou Dilano Taylor por decisão unânime dos jurados

Final peso-meio-pesado: Rob Wilkinson derrotou Omari Akhmedov por nocaute técnico no 2R



Card preliminar

Peso-pena: Sheymon Moraes derrotou Marlon Moraespor nocaute técnico no 3R

Peso-leve: Natan Schulte derrotou Jeremy Stephens por finalização no 2R

Peso-meio-médio: Magomed Magomedkerimov derrotou Gleison Tibaupor decisão unânime dos jurados

Peso-mosca: Dakota Ditcheva derrotou Katherine Corogenes por nocaute no 1R

Peso-leve: Biaggio Ali Walsh derrotou Tom Graesser por nocaute no 1R No peso-pena, Brendan Loughnane derrotou Bubba Jenkins por nocaute técnico no quarto round; no peso-leve, Olivier Aubin-Mercier nocauteou Stevie Ray no segundo assalto; no peso-meio-médio, Sadibou Sy superou Dilano Taylor por decisão unânime dos jurados; e por fim, no peso-meio-pesado, Rob Wilkinson bateu Omari Akhmedov por nocaute técnico no segundo round depois de uma interrupção médica.Além de Larissa e Matheus, que disputaram as finais, o PFL MMA 10 ainda contou com outros quatro brasileiros em ação, em lutas que não valiam título. No combate verde e amarelo entre Sheymon Moraes x Marlon Moraes, melhor para Sheymon, que nocauteou o compatriota no terceiro assalto. Já Nathan Schulthe finalizou Jeremy Stephens no segundo assalto, enquanto Gleison Tibau perdeu para Magomed Magomedkerimov por unanimidade.Final peso-leve: Larissa Pachecoderrotou Kayla Harrison por decisão unânime dos juradosFinal peso-pena: Brendan Loughnane derrotou Bubba Jenkins por nocaute técnico no 4RFinal peso-pesado: Ante Delija derrotou Matheus Buffapor nocaute técnico no 1RPeso-pena: Aspen Ladd derrotouJulia Budd por decisão dividida dos juradosFinal peso-leve: Olivier Aubin-Mercier derrotou Stevie Ray por nocaute no 2RFinal peso-meio-médio: Sadibou Sy derrotou Dilano Taylor por decisão unânime dos juradosFinal peso-meio-pesado: Rob Wilkinson derrotou Omari Akhmedov por nocaute técnico no 2RPeso-pena: Sheymon Moraes derrotou Marlon Moraespor nocaute técnico no 3RPeso-leve: Natan Schulte derrotou Jeremy Stephens por finalização no 2RPeso-meio-médio: Magomed Magomedkerimov derrotou Gleison Tibaupor decisão unânime dos juradosPeso-mosca: Dakota Ditcheva derrotou Katherine Corogenes por nocaute no 1RPeso-leve: Biaggio Ali Walsh derrotou Tom Graesser por nocaute no 1R