Israel Adesanya está de olho em revanche com Alex Poatan(Foto: Reprodução YouTube UFC)

Publicado 28/11/2022 15:40 | Atualizado 28/11/2022 15:48

Derrotado por Alex Poatan no UFC 281, o nigeriano Israel Adesanya já está projetando um novo confronto com o brasileiro, que agora é o detentor do cinturão do peso-médio da organização.

Em seu canal no YouTube, Adesanya afirmou que merece uma revanche imediata contra Poatan. Se acontecer, seria o quarto confronto entre eles – ou outros dois ocorreram no Kickboxing, quando o brasileiro também levou a melhor.



"Estou empolgado por esse capítulo e gosto da maneira como a história se desenvolve. Eu deixei ele sangrando. Eu fiz ele sangrar. SE você faz eles sangrarem, você pode matá-los. Dessa vez, eu quero que seja um banho de sangue. Quero levantar e ver tudo vermelho", afirmou Adesanya.

Israel Adesanya carrega longa rivalidade com Alex Poatan (Foto: Reprodução YouTube UFC)



Ao canal ESPN Brasil, Poatan deu de ombros para as provocações do rival e disse que aceita a revanche. Segundo ele, é indiferente que seu próximo adversário seja Adesanya ou um outro lutador.



"Ele (Adesanya) era o campeão. Se ele quer isso mesmo, merece essa revanche porque tinha feito cinco defesas. Foi uma boa luta que a gente fez, meteu uma porrada ali, então ele acredita que pode ganhar de mim. Para mim, (o adversário) é indiferente. Eu luto, não tem essa. Se tiver o Adesanya e outro, e eu puder escolher, sendo sincero, vou escolher o Adesanya", disse o brasileiro.