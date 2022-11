Biaggio Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, estreou na PFL MMA com vitória - (Foto: PFL MMA)

Publicado 30/11/2022 14:45 | Atualizado 30/11/2022 14:50

O DNA de Mohammad Ali, um dos maiores nomes do Boxe - e do esporte - mundial de todos os tempos, está sendo bem representado por seu neto, Biaggio Ali Walsh, que estreou de forma contundente na PFL MMA. Ele precisou de apenas 45 segundos para deixar Tom Grasser na lona, na última sexta-feira (25), em Nova York, nos Estados Unidos.

Os golpes fortes e rápidos não permitiram que as análises sobre o jovem atleta, de 24 anos, fossem mais aprofundadas, mas o tempo foi suficiente para deixar claro que seu avô ficaria orgulhoso. Com uma boa conexão de socos, Biaggio forçou o árbitro central a interromper o combate, já que o adversário estava sem condições de continuar. Desta maneira, chegou à sua segunda vitória no MMA amador.

Biaggio Ali Walsh é neto da lenda Muhammad Ali (Foto: Divulgação)

A vitória do neto de Muhammad Ali deu sequência aos bons resultados conquistados por descendentes do lendário boxeador. Irmão de Biaggio, Nico Ali Walsh está invicto no Boxe, com sete vitórias. Anteriormente, entre 1999 e 2007, a filha Laila Ali também brilhou na nobre arte, com uma trajetória impressionante, chegando a incrível marca de 24 vitórias, além de ter conquistado diversos títulos mundiais.