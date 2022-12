Khamzat Chimaev e Alex Poatan vêm trocando farpas - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/12/2022 16:40 | Atualizado 01/12/2022 16:45

Em entrevista ao programa “MMA Hour”, do site MMA Fighting, o brasileiro Alex Poatan, novo dono do cinturão peso-médio do UFC, revelou que o checheno naturalizado sueco Khamzat Chimaev recusou enfrentá-lo no UFC 283, que irá acontecer no dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro.



Segundo Poatan, sua sugestão foi para que a luta entre eles ocorresse na categoria meio-pesado (93kg), mas Chimaev teria dito “não” ao brasileiro. O sueco, então, usou as redes sociais para responder o atual campeão dos médios.



“Que po*** é essa? Eu perguntei a ele (Poatan) sobre essa luta no Brasil. Cinturão falso, treinador falso, lutador falso”, postou Chimaev.

Aos 28 anos, o checheno naturalizado sueco está invicto no MMA com 12 vitórias. No UFC, onde entrou em 2020, são seis triunfos, o último deles há dois meses, quando superou Kevin Holland ainda no primeiro round. Alex Poatan se tornou o 20º brasileiro a conquistar um cinturão do Ultimate (Foto: Reprodução UFC)

Para Poatan, o problema de Chimaev é que “ele quer se promover, mas não quer lutar”, segundo declarou em entrevista à ESPN Brasil.



Para Poatan, o problema de Chimaev é que "ele quer se promover, mas não quer lutar", segundo declarou em entrevista à ESPN Brasil.

"Não tenho condições de perder peso agora. Acabei de passar por um corte de peso. Então, disse que eu poderia lutar no Rio de Janeiro, mas na categoria acima. Ele correu. Por que não aceita?", questionou o brasileiro.