Conor McGregor é conhecido pelo seu estilo ousado de se vestir, agir e lutar - (Foto: Reprodução Instagram)

Conor McGregor é conhecido pelo seu estilo ousado de se vestir, agir e lutar(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 01/12/2022 16:20 | Atualizado 01/12/2022 16:32

Quando estão em ação, os lutadores de MMA precisam se sentir à vontade. Por isso mesmo, o "uniforme de trabalho" deles é o mais simples e leve possível, com foco no conforto e na segurança dos atletas. Mas e fora do cage, como eles se vestem?



São muitos os lutadores que investem na aparência com ternos caros, roupas de marca, relógios e outros adereços. Afinal, não basta ir bem somente dentro do cage, é preciso também chamar atenção fora dele.

Brasileira Juliana Iglesias opinou sobre o estilo de McGregor (Foto: Arquivo pessoal)

Porém, não é apenas McGregor que aposta no looks alinhados, e a lista de lutadores de MMA que investem na aparência ainda tem nomes como o brasileiro Charles do Bronx, Kamaru Usman, a lenda Anderson Silva, entre tantos outros. "O McGregor é um caso à parte, pois ele realmente se destaca no visual. Gosta muito do clássico terno de três peças, sempre bem ajustado no corpo. Além disso, busca parcerias com marcas internacionais como Ralph Lauren e Hermés, por exemplo", contou a influencer e estilista Juliana Iglesias.Porém, não é apenas McGregor que aposta no looks alinhados, e a lista de lutadores de MMA que investem na aparência ainda tem nomes como o brasileiro Charles do Bronx, Kamaru Usman, a lenda Anderson Silva, entre tantos outros.