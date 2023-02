Diego Sanchez, ex-UFC, foi derrotado em sua estreia no Boxe sem luvas - (Foto: Phil Lambert/BKFC)

Diego Sanchez, ex-UFC, foi derrotado em sua estreia no Boxe sem luvas(Foto: Phil Lambert/BKFC)

Publicado 19/02/2023 15:00

Com uma longa carreira no MMA, Diego Sanchez, ex-lutador do UFC, fez sua estreia no Boxe sem luvas na última sexta-feira (17) pelo evento “Bare Knuckle FC”, no card do “BKFC Knucklemania 3”, realizado no Novo México (EUA). O resultado, no entanto, foi longe do satisfatório, e o americano foi derrotado por Austin Trout, ex-campeão mundial de Boxe pela WBA (Associação Mundial de Boxe).



Trout saiu vencedor do confronto após superar Diego Sanchez por nocaute técnico, via interrupção médica no quarto round, em momento que Sanchez tinha um grande sangramento no rosto, oriundo dos golpes aplicados por Austin ao longo do duelo. Vale ressaltar que Sanchez, como já é conhecido do seu estilo, iniciou a luta de forma bem agressiva, todavia, Austin Trout fez valer sua maior experiência e conectou uma série de golpes, que no fim, foram decisivos para sair vitorioso.



Atualmente com 41 anos de idade, Diego Sanchez é ex-lutador do UFC e Hall da Fama da organização norte-americana. Com um cartel de 30 vitórias e 14 derrotas no MMA profissional, o americano lutou pelo Ultimate entre os anos de 2005 a 2020.

Confira abaixo o momento em que a luta foi interrompida: