Expectativa é por mais um grande evento no BJJ Storm 3(Foto: Divulgação)

Publicado 17/02/2023 16:00 | Atualizado 17/02/2023 18:26

Após duas edições de sucesso, o BJJ Storm retorna para o seu terceiro evento nos dias 25 e 26 de março, no Sesc Contagem, em Minas Gerais, mais uma vez repleto de atrações - e novidades. Uma delas será a distribuição de passagens internacionais para os campeões do ranking disputarem o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, em 2024, nos Estados Unidos, conforme revelou o idealizador e faixa-preta, Claudio Caloquinha.



"As expectativas são as melhores possíveis. Graças a Deus e muito trabalho, conseguimos colocar o BJJ Storm como o evento de melhor organização e nível técnico de Minas Gerais, e com um número altíssimo de inscrições. Pela primeira vez atendendo aos pedidos, faremos uma edição com e sem quimono, além da novidade do ranking, onde o melhor atleta de cada faixa no adulto masculino vai ganhar uma passagem para lutar o Mundial de Jiu-Jitsu em Los Angeles (EUA). Acredito que com isso as disputas ficarão ainda mais acirradas, com atletas do Brasil inteiro em busca das passagens", disse Caloquinha, que completou:



"Creio muito que o BJJ Storm possa romper a divisa de Minas e se tornar itinerante, mas não é o foco principal no momento. Agora, o foco é deixar o evento cada dia mais organizado, valorizar os atletas e atrair nomes do Brasil inteiro para lutar aqui. Estamos no caminho certo e grandes coisas estão por vir".

As inscrições para o evento, vale citar, já estão abertas pelo site www.bjjstorm.com.br e o Whatsapp (31) 994424325 até o dia 10 de março. Com uma alta procura, Caloquinha aposta na sua boa relação com toda a comunidade da arte suave para fazer mais uma edição lotada.



As inscrições para o evento, vale citar, já estão abertas pelo site www.bjjstorm.com.br e o Whatsapp (31) 994424325 até o dia 10 de março. Com uma alta procura, Caloquinha aposta na sua boa relação com toda a comunidade da arte suave para fazer mais uma edição lotada.

"Com certeza, ter experiência como competidor, além de uma boa relação com todos os meus adversários e professores, faz com que o evento tenha uma credibilidade maior. Por ser atleta, também consigo atender melhor todos os atletas e o público presente no evento. Aos poucos vamos conseguindo valorizar cada vez mais os atletas e ainda dar um conforto maior para o público".

Seminário de Draculino foi um sucesso e inspirou exemplo para as próximas edições (Foto: Divulgação)

No BJJ Storm 2, realizado em dezembro do ano passado, um dos destaques foi o GP peso-médio master, que teve o faixa-preta Caio Almeida como campeão, além de um super seminário com o mestre Vinicius Draculino. Sobre os planos para as próximas edições, Caloquinha revelou:



"Entramos em 2023 já com um formato inovador, buscando valorizar os atletas da categoria adulto com o ranking - e as passagens para o Mundial -, os atletas do master com lutas casadas no BJJ Storm Contest, que tem como objetivo dar espaço para atletas masters, e também estamos pensando nas lendas do esporte. Estamos trabalhando com grandes nomes da velha guarda e teremos sempre uma edição do BJJ Storm Legendes além do campeonato tradicional, onde homenagearemos um grande nome do Jiu-Jitsu, e o mesmo dará um seminário".



A TATAME, é claro, estará presente na cobertura do BJJ Storm 3 trazendo todos os detalhes com exclusividade. E como bônus para os seus leitores e seguidores, irá transmitir as disputas do absoluto no masculino adulto faixa-preta no YouTube TATAME PLAY. "Sem dúvidas, ter a TATAME cobrindo o BJJ Storm valoriza ainda mais o evento, o colocando em outro nível. Fico muito feliz de ter essa marca tão tradicional conosco em mais um show", encerrou.

