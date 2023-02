Troféu Brasil e Brasileiro Master da CBJJD estão marcados para o fim de março - (Foto: @oliveirafotobjj)

Troféu Brasil e Brasileiro Master da CBJJD estão marcados para o fim de março(Foto: @oliveirafotobjj)

Publicado 17/02/2023 13:00 | Atualizado 17/02/2023 15:05

Nos dias 25 e 26 de março, a Arena da Juventude, em Deodoro (RJ), receberá o Troféu Brasil e Brasileiro Master da CBJJD, ambos válidos pela quinta etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu Desportivo 2022/23. As inscrições estão abertas no site www.cbjjd.com.br.



Os eventos terão lutas para todas as categorias de peso e idade, desde o pré-mirim até o master, da faixa branca até a preta. Além disso, premiará todos os campeões dos absolutos masculino e feminino. Ao todo serão mais de 35 mil reais distribuídos.



Outro ponto alto do Troféu Brasil e Brasileiro Master da CBJJD vão ser as superlutas, desta vez pelo Desafio Brasil Master Black Belt, para faixas-preta, e Desafio Brasil Juvenil Blue Belt, para faixas-azul.



"Várias equipes já foram convidadas e vão enviar seus representantes, incluindo times de Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Nossa expectativa com certeza é por grandes combates, verdadeiras guerras nos tatames", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.