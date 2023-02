Alexander Volkanovski e Islam Makhachev estariam dispostos a fazer revanche no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/02/2023 09:00

Atual campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski buscou o seu segundo cinturão no último sábado (11), em Perth, na Austrália, na luta principal do UFC 284, onde enfrentou Islam Makhachev, dono do cinturão peso-leve, em disputa de título na categoria. No entanto, os planos do lutador australiano foram completamente frustrados.



Por decisão unânime dos jurados, Islam Makhachev manteve seu título nos leves após uma batalha de cinco rounds. Já no co-main event, Yair Rodriguez faturou o cinturão interino dos penas ao finalizar Josh Emmett, em categoria que Volkanovski ainda é o campeão linear. Com os resultados do UFC 284, tudo indicava que o movimento mais provável seria a unificação do título peso-pena entre Rodriguez e Alexander, mas se depender do australiano, não é isso que ele planeja.



Em entrevista ao programa MMA Hour, do site MMA Fighting, Alexander Volkanovski se mostrou animado com seu desempenho ao longo dos cinco rounds disputados contra Islam Makhachev, a ponto de revelar que, ao fim do combate, acreditou que venceu a luta. O australiano foi além e disse que, se não fosse a desvantagem física entre ele e o russo, venceria o campeão peso-leve com uma certa tranquilidade.



“Muitas pessoas pensaram que eu venci a luta e eu pensei que venci a luta. Estamos falando de peso-por-peso. Imagine se estivéssemos na mesma categoria. Não quero ser aquele cara, mas se ele fosse apenas um (peso) pena na minha categoria, eu o esmagaria. É um passeio no parque. Sem ofensa para ele, mas isso é legítimo. Acho que provei que ainda sou o melhor lutador e sou o número um peso-por-peso, mas isso não depende de mim”, opinou Volkanovski.