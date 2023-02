Islam Makhachev e Charles do Bronx se encontraram nos bastidores do UFC 284 - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 14/02/2023 08:00

No último sábado (11), na luta principal do UFC 284, na Austrália, Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de uma verdadeira batalha e defendeu com sucesso o seu cinturão peso-leve. No duelo, que colocou frente a frente dois dos melhores lutadores do Ultimate na atualidade, quem acompanhou de camarote foi Charles do Bronx, ex-campeão dos leves da organização norte-americana.



O brasileiro, que foi derrotado pelo russo em outubro do ano passado, em disputa de título dos leves que aconteceu no UFC 280, encontrou Islam nos bastidores do UFC 284. Com a ajuda de um tradutor, Charles parabenizou seu algoz pela boa vitória contra Alexander Volkanovski, reconhecendo a qualidade do russo como dono do cinturão peso-leve do Ultimate nos dias atuais.



"Fala para ele que foi uma grande luta, parabéns, e que ele é um grande campeão", disse Charles do Bronx ao tradutor, para que ele encaminhasse a mensagem a Islam Makhachev, que bem receptivo, respondeu: "Te vejo em breve", chamando ainda o brasileiro, em bom português, de "campeão".