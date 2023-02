Islam Makhachev e Alexander Volkanovski prometem grande encontro no UFC 284 - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Publicado 11/02/2023 19:00 | Atualizado 11/02/2023 20:01

A cidade de Perth, na Austrália, recebe neste sábado (11) o UFC 284, evento que tem em sua luta principal a disputa de cinturão peso-leve entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. O russo, campeão da categoria até 70kg, fará a sua primeira defesa de cinturão justamente contra o australiano, campeão dominante na divisão dos penas e que busca conquistar seu segundo título no Ultimate, um feito atingido por poucos lutadores na organização.



O confronto no UFC 284, vale citar, marcará um fato inédito e histórico na companhia norte-americana. Pela primeira vez, o Ultimate vai promover um duelo entre o primeiro (Volkanovski) e segundo (Makhachev) colocados no ranking peso-por-peso da organização, lista que traz os melhores lutadores do UFC em todas as categorias.



O co-main event também terá cinturão em disputa. Pelo fato de Alexander Volkanovski ter subido para o peso-leve para buscar mais um cinturão em seu currículo vitorioso, a divisão peso-pena terá um cinturão interino em disputa, com o combate entre Yair Rodriguez e Josh Emmett. O vencedor, além de se tornar campeão interino dos 66kg, recebe o direito de enfrentar Volkanovski em uma possível unificação dos cinturões num futuro próximo.



Além das duas disputas de cinturão, o UFC 284 contará ainda com dois brasileiros em ação. Na luta de abertura do card, Elves Brenner Oliveira faz sua estreia na franquia tendo pela frente a pedreira Zubaira Tukhugov, em duelo válido pela categoria peso-leve. Já na divisão peso-mosca, o casca-grossa Kleydson Rodrigues vai medir forças contra o atleta Shannon Ross.



Luta principal com campeões duelando no UFC 284



O campeão peso-leve Islam Makhachev (23v-1d) coloca seu cinturão em jogo pela primeira vez contra o campeão peso-pena Alexander Volkanovski (25v-1d) na superluta que lidera o UFC 284. Volkanovski é o atual líder do ranking peso-por-peso do UFC, e Makhachev ocupa o segundo lugar. Além disso, os dois ostentam as maiores invencibilidades correntes do UFC - Volkanovski tem 12 vitórias consecutivas e Makhachev acumulou 11 triunfos seguidos em suas últimas lutas.

Cinturão interino peso-pena em jogo no co-main event



O UFC 284 também terá um embate entre o mexicano Yair Rodriguez, número 2 do peso-pena, e o norte-americano Josh Emmett, número 5 do ranking. A luta entre os dois valerá o cinturão interino da categoria. Atualmente com 30 anos de idade, Rodriguez tem um cartel de 14 vitórias, três derrotas e um no contest (luta sem resultado), e no UFC, vem de resultado positivo em sua última luta, em julho do ano passado, quando superou Brian Ortega.

Yair Rodriguez e Josh Emmett disputam título interino dos penas (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Sete anos mais velho, Josh Emmett possui 18 triunfos e apenas dois reveses ao longo da sua trajetória no MMA profissional. Vivendo boa fase em sua carreira, o americano vem embalado por cinco vitórias seguidas no UFC, sobre Michael Johnson, Mirsad Bektic, Shane Burgos, Dan Ige e Calvin Kattar, respectivamente.



Brasileiros em ação



Dois brasileiros vão participar do card preliminar do UFC 284. Contratado em 2021 após uma boa vitória no reality show Dana White's Contender Series, Kleydson Rodrigues busca sua primeira vitória no UFC contra o australiano Shannon Ross no card preliminar do UFC 284.



O amazonense Elves Brenner fará sua estreia no octógono do Ultimate na luta de abertura do UFC 284 contra o russo Zubaira Tukhugov, em um dos poucos combates do card que não envolve nenhum lutador da Oceania. O peso-leve chega ao UFC com um cartel de 13 vitórias e três derrotas. Elves, vale ressaltar, treina na Chute Boxe Diego Lima e tem como companheiros Charles do Bronx e Allan Puro Osso.



CARD COMPLETO:



UFC 284

Perth, na Austrália

Sábado, 11 de fevereiro de 2023



Card principal (00h, horário de Brasília)

Peso-leve: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Peso-pena: Yair Rodriguez x Josh Emmett

Peso-meio-médio: Jack della Maddalena x Randy Brown

Peso-pesado: Justin Tafa x Parker Porter

Peso-meio-pesado: Jimmy Crute x Alonzo Menifield



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Tyson Pedro x Modestas Bukauskas

Peso-pena: Joshua Culibao x Melsik Baghdasaryan

Peso-mosca: Kleydson Rodrigues x Shannon Ross

Peso-leve: Jamie Mullarkey x Francisco Prado

Peso-pena: Jack Jenkins x Don Shainis

Peso-palha: Loma Lookboonmee x Elise Reed

Peso-pena: Blake Bilder x Shane Young

Peso-leve: Zubaira Tukhugov x Elves Brenner

