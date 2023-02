Brasileiro Ramon Batagello anotou o bronze em torneio de Boxe no Marrocos - (Foto: Divulgação)

Publicado 09/02/2023 10:00 | Atualizado 09/02/2023 15:23

O brasileiro Ramon Batagello conquistou a medalha de bronze no torneio Golden Belt de Boxe, disputado em Marrakech, no Marrocos. Na última quarta-feira (8), Ramon entrou no ringue pela semifinal da categoria até 86kg, mas foi superado pelo russo Ataev Sharabutdin. No feminino, Beatriz Soares e Viviane Pereira se preparam para disputar as finais de suas categorias nesta sexta-feira.



Na primeira luta pela categoria até 66kg, Beatriz enfrentou a suíça Yidan Fisher. A brasileira levou o primeiro round e manteve a garra no segundo, chegando a fazer o árbitro abrir contagem para a adversária, que até tentou resistir, mas acabou sendo impedida de continuar na sequência. Beatriz irá encarar a taiwanesa Chen Nien-Chin na final de Boxe.