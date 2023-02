Alex Poatan vai enfrentar Adesanya, mas não esqueceu de Jamahal Hill - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 08/02/2023 08:00

Atual campeão peso-médio do UFC, Alex Poatan teve a sua aguardada revanche contra Israel Adesanya pelo título da categoria confirmada para acontecer no dia 8 de abril, no card do UFC 287, e o brasileiro deixou claro que não quer imprevistos que possam impedir sua participação no card, que deve acontecer em Miami, na Flórida (EUA).



Diante disso, em entrevista recente ao site da ESPN americana, Alex Poatan revelou que pediu ao Ultimate para que coloque o novo campeão meio-pesado da organização, Jamahal Hill, como reserva imediato de Adesanya, caso o nigeriano apresente algum problema e não possa lutar na data programada.



"É uma luta que as pessoas cogitaram e não sei, posso estar enganado, mas teria uma audiência maior que a minha com o Adesanya. Estou mais tranquilo para essa luta contra Adesanya, porque se acontecer alguma coisa, Adesanya desistir da luta, tem uma luta que não preciso perder muito peso, uma luta que dá para fazer tranquilo contra (Jamahal) Hill. Se o UFC quiser um reserva e falar, ‘Hill você está bem? Treina aí, poque se Adesanya machucar a unha e não der para lutar com o Alex, você vai fazer essa luta com ele’. Por mim está perfeito", admitiu o brasileiro.

Jamahal Hill venceu Glover e faturou cinturão vago dos meio-pesados (Foto: Reprodução UFC)

Vale ressaltar que, no UFC 283, realizado no Rio de Janeiro no último dia 21 de janeiro, Jamahal Hill conquistou o cinturão meio-pesado do Ultimate ao derrotar na decisão unânime o brasileiro Glover Teixeira, companheiro de treinos e amigo pessoal de Alex Poatan. Desde então, o dono do cinturão dos médios vem expressando o desejo de "vingar" Glover e enfrentar o americano. Todavia, em meio a troca de provocações entre os lutadores, o UFC confirmou a disputa de cinturão peso-médio entre Poatan e Adesanya para abril.