Francis Ngannou vem negociando luta de Boxe com Joshua ou Fury - (Foto: Reprodução Instagram)

Francis Ngannou vem negociando luta de Boxe com Joshua ou Fury(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 03/02/2023 14:00 | Atualizado 03/02/2023 16:56

Antes mesmo de ser liberado do seu contrato com o UFC, Francis Ngannou vinha externando o desejo de fazer lutas no Boxe. Com a sua saída da maior organização de MMA do mundo, o ex-campeão peso-pesado do Ultimate ficou livre para negociar com qualquer franquia do mundo da luta e, desde então, vem sendo desafiado por Tyson Fury, campeão mundial peso-pesado no Boxe. No entanto, o camaronês pode ter outro adversário pela frente.



Trata-se de Anthony Joshua, ex-campeão mundial peso-pesado na nobre arte. Empresário do atleta e também um dos principais promotores de Boxe nos dias atuais, Eddie Hearn revelou, em entrevista ao programa MMA Hour, do site MMA Fighting, que teve conversas com Francis Ngannou, onde comentou sobre a possibilidade do combate diante do boxeador britânico acontecer.



"Por mim, eu amaria estar envolvido em sua carreira. A luta contra Anthony Joshua é, provavelmente, uma das maiores que pode ser feita em qualquer esporte. Obviamente, a luta com Tyson Fury também está lá para ele. (…) Eu acho que ele deveria enfrentar Joshua. Esses caras do MMA têm uma montanha a escalar em termos do desafio de enfrentar um boxeador de elite, mas passar pelo processo de ter duas ou três lutas…em uma luta você pode parecer mal, porque está aprendendo, então o valor é desconhecido.



O que acontece quando dois titãs do mundo dos esportes de combate colidem? O campeão mundial peso pesado do UFC Francis Ngannou e o duas vezes campeão mundial de Boxe Joshua, é completamente desconhecido. Nós não conhecemos quão bom é Ngannou. Sabemos que ele soca extremamente forte. Se ele acertar um em Joshua, seria a maior zebra de todos os tempos? Ou Anthony Joshua vai atropelá-lo completamente e vamos vê-lo nocauteado? Essa é a atração da luta, o desconhecido. Então, para mim, se eu estivesse representando Ngannou, gostaria de garantir que seu próximo passo maximize cada dólar envolvido", comentou o empresário.