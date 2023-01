Faixa-preta Raul Basílio foi campeão com e sem quimono nos eventos - (Foto: Alexsandro Pires Fotografia)

Publicado 29/01/2023 19:00 | Atualizado 29/01/2023 22:20

No último fim de semana (21 e 22), a CBJJE abriu sua temporada de 2023 com dois grandes eventos no complexo Baby Barioni, que foi reinaugurado após oito anos em obra. Modernizado, o local recebeu a Taça São Paulo e o Mundial No-Gi da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.



No Mundial No-Gi - sem quimono -, os destaques foram os faixas-preta Yuri Hendrex (PSLPB Cícero Costha) e Yatan Bueno (Dream Arts), campeões do absoluto cruzador e pesado, respectivamente. Além da dupla, Guilherme Wander (Gracie Barra BH) no pesadíssimo, Eli Braz (Team Crezio) no super-pesado, Flavio Junqueira (Alliance) no pesado, Bruno Bressan (Checkmat) no meio-pesado, Raul Basílio (Almeida JJ) no médio, Alessandro Botelho (Melqui Galvão) no leve, Claudiney Xavier (Albertino Team) no pena e Welison Nascimento (Melqui Galvão) no pluma também brilharam nas disputas do masculino adulto faixa-preta.



Entre as mulheres, Bia Basílio (Almeida JJ) roubou a cena ao faturar o título peso-leve e o absoluto cruzador, enquanto Mayra Cantuária (Magal Kan) conquistou o título meio-pesado e o absoluto pesado no torneio da CBJJE. Já por equipes, a grande campeã foi a Gracie Barra, seguida pela Alliance em segundo e a DeLariva em terceiro. Checkmat e PSLBP Cícero Costha completaram o Top 5.



Diretor da CBJJE, Yuri Muradi comemorou o sucesso dos eventos, que reuniram grandes equipes, além de personalidades do Jiu-Jitsu fora dos tatames: "Tivemos presenças bem legais, casos do Mica e do Melqui Galvão, além do Fabricio Andrey, Diogo Reis, da lenda Wanderlei Silva, que levou a equipe e o seu filho para competir, o vice-presidente do Palmeiras, entre outras", disse Yuri, que completou: "A Taça São Paulo e o Mundial No-Gi foram ótimos, muito bons mesmo".

Taça São Paulo coroa Raul Basílio



Em paralelo ao Mundial No-Gi da CBJJE, a Taça São Paulo reuniu disputas com o quimono e coroou Raul Basílio como principal destaque. Com uma atuação de gala, o faixa-preta da Almeida JJ - também campeão peso-médio No-Gi - garantiu mais um ouro, desta vez no absoluto.



Além dele, Iranslav Neoral ficou com o título do absoluto cruzador, enquanto Maysa Ladislau foi campeã do peso aberto entre as mulheres. Em entrevista após sua participação, Raul Basílio elogiou elogiou o alto nível do campeonato.



"A CBJJE é um celeiro de grandes atletas, e acredito que para você chegar no topo tem que passar por esses desafios aqui no Brasil, que são os campeonatos da Confederação. O nível é altíssimo e acredito que esse é só o início de muitas conquistas. A estrutura dos campeonatos também estava sensacional, tudo muito organizado, local de fácil acesso... Sem falar nas premiações, que honram os atletas que verdadeiramente se dedicam e trabalham pelo Jiu-Jitsu. O dinheiro do título absoluto vai me ajudar muito", exaltou Raul - irmão de Bia Basílio -, que ainda projetou sua temporada:



"O ano de 2022 foi de muito aprendizado, onde vivi coisas diferentes na minha vida e carreira. Para 2023 eu estou mais focado e com uma vontade absurda de fazer grandes guerras. Estou animado para essa temporada e vou em busca do título no Mundial da IBJJF, além do Pan, Brasileiro e outros grandes eventos".



Dando sequência ao calendário de 2023, os próximos eventos da CBJJE serão o Latino Americano de Jiu-Jitsu, dia 19 de março, em Pouso Alegre (MG), e o BJJ Paulista - Gi & No-Gi -, que vai marcar o retorno da organização ao Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo, dias 25 e 26 de março.