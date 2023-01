Gabriel Mosquitinho e Julia Polastri são os novos campeões do LFA - (Foto: Divulgação)

Publicado 29/01/2023 11:00 | Atualizado 29/01/2023 14:54

Em sua primeira edição no Brasil neste ano, realizada nesse sábado (28) em Cajamar-SP, o LFA 151 consagrou dois novos campeões. Na luta principal, Gabriel Santos, o "Mosquitinho", levou a melhor sobre José Delano para conquistar o título dos penas; na coprincipal, a brasileira Julia Polastri superou a argentina Brenda Gotting e se tornou a rainha dos palhas.



A disputa pela coroa dos penas foi em uma luta eletrizante. Desde o início, "Mosquitinho" partiu para o ataque e Delano, para o contra-ataque, com ações dos dois lados. Nessa tônica, "Mosquitinho" levou a melhor nos dois primeiros rounds. No terceiro, a definição: um soco na linha de cintura que fez Delano se dobrar e o juiz interromper.



Com o triunfo, por nocaute técnico aos 51 segundos do terceiro round, o cearense da cidade de Beberibe Gabriel "Mosquitinho", de 26 anos, além do cinturão peso-pena do LFA, ainda manteve o seu retrospecto de 100% de aproveitamento, com 10 vitórias, 70% delas por via rápidas, em 10 lutas disputadas como profissional.

Na luta anterior, o combate válido pelo cinturão peso-palha feminino foi menos equilibrado. A argentina Brenda Gotting até começou tomando a iniciativa e derrubando Julia Polastri para investir no ground and pound, mas a brasileira mostrou superioridade mesmo de costas para o chão e usou um armlock para ficar por cima.A partir daí, o que se viu foi um verdadeiro monólogo de Julia Polastri, que deu números finais ao duelo com um katagatame aos 4 minutos e 50 segundos do primeiro assalto. Além da coroa de Rainha dos pesos-palhas, Julia Polastri, de 24 anos, ampliou seu cartel para 11 vitórias em 14 combates disputados, 54% por via rápida.Das 13 lutas do evento, nove terminaram por via rápida, sete ainda no primeiro round. Os outros destaques foram Jonas Bilharinho, que com um chute na linha de cintura superou Caio Machado por nocaute técnico no segundo assalto; e Anderson "Buzica", que também por nocaute técnico despachou Milson Castro no round inicial.Marco Túlio "Robocop" e Jefferson "Toddynho" passaram por Weldon "Mutante" e Matheus Rocha, respectivamente, por nocaute técnico no primeiro round; assim como Manuel Minoto e Michael "PQD" fizeram com Joabson Alves e Clever Souza, respectivamente. Já Gabriel Souza finalizou Lucas Escobar com uma guilhotina aos 63 segundos de duelo.O LFA retorna ao Brasil, novamente no município paulista de Cajamar, no dia 10 de março, com a edição de número 154, com duas disputas de cinturão. Valendo o título dos médios, Lucas Fernando mede forças contra Jansey "Jones"; e pelo dos pesos pesados, Eduardo "Bbzão" Neves enfrenta Hyago "BRT".Gabriel Santos venceu José Delano por TKO aos 0:51 do R3Julia Polastri finalizou Brenda Gotting aos 4:50 do R1Anderson Ferreira venceu Milson Castro por TKO aos 4:37 do R1Jonas Bilharinho venceu Caio Machado por TKO aos 0:38 do R2Marciano Ferreira venceu Mateus Brauns por decisão unânimeMarco Tulio Silva venceu Well Oliveira por TKO aos 4:26 do R1Jefferson "Toddynho" venceu Matheus Rocha por TKO a 1:18 do R1Cássio Barão e Lucas Barros empataram por decisão majoritáriaGabriel Souza finalizou Lucas Escobar a 1:03 do R1Manuel Minoto venceu Joabson Alves por TKO aos 3:17 do R1Michael "PQD" Oliveira venceu Clever Souza por TKO aos 0:49 do R1Gabriela Fujimoto venceu Laryssa Leila por decisão unânime