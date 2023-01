Márcio de Deus está liderando time com seis alunos em Paris, França - (Foto: Jader)

Márcio de Deus está liderando time com seis alunos em Paris, França(Foto: Jader)

Publicado 26/01/2023 11:00 | Atualizado 26/01/2023 13:32

O Europeu de Jiu-Jitsu 2023 segue pegando fogo em Paris, na França, que recebe o campeonato pela primeira vez. Com encerramento no próximo domingo (29), o Europeu abre o calendário dos principais eventos da IBJJF na temporada e reúne algumas das melhores equipes do mundo, entra elas a Infight, que tem o professor e faixa-preta Márcio de Deus à frente do núcleo social TMD House.



Com o apoio da Seda College, escola de inglês localizada em Dublin, na Irlanda, Márcio conseguiu viajar com seis alunos para a capital francesa. O nome de mais destaque é o da multicampeã Gabi Pessanha, que inclusive faturou o ouro duplo (peso e absoluto) no Europeu 2022 e chega como favorita para repetir o feito.



"Sinto que é um bom momento do time, a gente está bem focado, abriu mão das férias de dezembro. Treinamos todos os dias, aos fins de semana, e isso é reflexo do foco que a galera está para o Europeu. O pessoal da equipe viajou com o apoio da Seda College, nossa patrocinadora master, e com certeza chega muito forte", analisou Márcio de Deus, que ainda completou sobre os seus pupilos:



"Temos duas atletas no adulto faixa-preta, que são a Maria Cláudia e a Gabi Pessanha, e outros com chances reais de medalhas na faixa-marrom, o Anderson Kauan, a Gessica Soares e a Gabriela Faria. Já o Luiz Nathan perdeu nas quartas de final da faixa-azul, mas lutou muito. O time todo chegou focado e preparado em busca dos resultados. Vamos com tudo".

Equipe treina em Paris (FRA) para o Europeu de Jiu-Jitsu 2023 (Foto: Jader)



Márcio, vale citar, realiza um bonito trabalho social na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro. Além de cuidar do projeto e atuar como professor, o faixa-preta também é um renomado árbitro, mas no Europeu 2023, resolveu colocar toda a energia nos seus atletas.



"Vim exclusivamente como treinador, não vou arbitrar o Europeu de Jiu-Jitsu, e essa foi uma decisão minha para cuidar melhor dos meus atletas, da mentalidade deles, que é uma parte que eu considero muito importante além da técnica e física", encerrou.