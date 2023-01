Natan Chueng quer conquistar seu primeiro título do Europeu na faixa-preta - (Foto: Arquivo pessoal)

Natan Chueng quer conquistar seu primeiro título do Europeu na faixa-preta(Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 23/01/2023 18:00 | Atualizado 23/01/2023 18:23





* Confira a cobertura da TATAME do Europeu de Jiu-Jitsu 2023 O desafio promete não ser fácil, mas o faixa-preta Natan Chueng está pronto para se jogar na concorrida divisão dos leves no Europeu de Jiu-Jitsu 2023, que começou nesta segunda-feira (23) e vai até o próximo domingo (29) em Paris, na França.

Inscrito com outros 21 atletas da elite da arte suave, Natan Chueng sabe que terá pedreiras pela frente em busca do título até 76kg, mas aposta na boa preparação feita na Fratres, sua equipe, como um diferencial para sair campeão.



"O camp foi ótimo, só treino duríssimo, todos os dias guerra. E o mais importante: todo mundo é muito humilde, se ajuda, além dos treinos específicos, que reproduzem o que realmente acontecerá no Europeu de Jiu-Jitsu. Nossa equipe está pronta, vai para buscar medalhas de ouro e fazer barulho", disse o faixa-preta, que completou sobre a equipe liderada por Daniel Affini:



"A Fratres valoriza demais o profissionalismo do atleta, então nosso acordo foi algo bom pra mim financeiramente e no lado das competições, com treinos de alto nível e uma academia excelente, top de linha, moderna. Vamos seguir dando o nosso melhor para crescer juntos".