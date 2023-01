Glover Teixeira e Jamahal Hill vão disputar o cinturão meio-pesado na luta principal do UFC Rio - (Foto: UFC Press)

Glover Teixeira e Jamahal Hill vão disputar o cinturão meio-pesado na luta principal do UFC Rio(Foto: UFC Press)

Publicado 21/01/2023 18:00 | Atualizado 21/01/2023 19:43

O UFC Rio acontece neste sábado (21), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e será bastante especial para o brasileiro que é fã de MMA. Isso porque o Ultimate retorna ao Brasil após três anos sem realizar eventos no país, e para uma edição de destaque, a organização norte-americana separou um card de lutas de alto nível para os brasileiros.



As duas lutas principais da noite terão lutadores brasileiros em disputas de cinturão. No main event, Glover Teixeira enfrenta Jamahal Hill visando reconquistar o título meio-pesado, que está vago. Já no co-main event, o atual campeão linear peso-mosca, Deiveson Figueiredo, enfrenta pela quarta vez - algo inédito na história do UFC - o seu grande rival Brandon Moreno, em combate que promete ser eletrizante.



O UFC Rio ainda contará com outras grandes atrações. No card principal, Gilbert Durinho, Jessica Bate-Estaca e Johnny Walker entram em ação para duelos contra Neil Magny, Lauren Murphy e Paul Craig, respectivamente. Já no card preliminar, Mauricio Shogun fará a sua despedida do MMA em combate diante do ucraniano Ihor Potieria.



A edição ainda terá nomes que vêm se destacando recentemente no UFC, além de estreias, casos dos irmãos Gabriel Marretinha e Ismael Marreta, que vão encarar Mounir Lazzez e Terrance McKinney, respectivamente. Além disso, Gregory Robocop x Brunno Hulk, Thiago Moisés x Melquizael Costa e Jailton Malhadinho x Shamil Abdurakhimov prometem ser outros bons confrontos para os fãs de MMA acompanharem.



Glover Teixeira tenta reconquistar o cinturão no UFC Rio



No auge dos seus 43 anos, Glover Teixeira terá a chance de reconquistar o cinturão meio-pesado na luta principal do UFC Rio. O brasileiro, vale ressaltar, se tornou campeão em 2021, ao derrotar Jan Blachowicz por finalização no segundo round, mas perdeu o título no ano passado, após ser finalizado por Jiri Prochazka no quinto e último assalto, faltando segundos para o término do duelo.



Seu adversário na disputa de cinturão meio-pesado - que está vago - será Jamahal Hill. O americano, 12 anos mais novo em relação a Glover Teixeira, contabiliza um cartel de 11 vitórias, uma derrota e um No Contest (luta sem resultado) ao longo da sua trajetória no MMA. Hill, vale ressaltar, vem embalado por três triunfos consecutivos, sobre Jimmy Crute, Johnny Walker e Thiago Marreta, respectivamente.

Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno fazem inédita tetralogia



Campeão linear e campeão interino peso-mosca, respectivamente, Deiveson Figueiredo (21-2-1) e Brandon Moreno (20-6-2) vão fazer história neste sábado, no UFC Rio. Os lutadores vão se enfrentar pela quarta vez, algo inédito na história do UFC, na unificação do título dos moscas. Desde 2020, os atletas vêm se enfrentando e construíram uma das principais rivalidades do MMA nos últimos anos.



Campeão linear e campeão interino peso-mosca, respectivamente, Deiveson Figueiredo (21-2-1) e Brandon Moreno (20-6-2) vão fazer história neste sábado, no UFC Rio. Os lutadores vão se enfrentar pela quarta vez, algo inédito na história do UFC, na unificação do título dos moscas. Desde 2020, os atletas vêm se enfrentando e construíram uma das principais rivalidades do MMA nos últimos anos.

O primeiro confronto aconteceu em 2020, no UFC 256, e após cinco rounds, os árbitros declararam empate majoritário. A revanche aconteceu no ano seguinte, no card do UFC 263, e Brandon Moreno conquistou o cinturão peso-mosca ao derrotar Deiveson Figueiredo por finalização (mata-leão) no terceiro round. No ano passado, em trilogia cercada de muita expectativa, o brasileiro recuperou o título superando o mexicano na decisão unânime dos jurados.

Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno vão se enfrentar pela quarta vez (Foto: UFC Press)

Despedida de Mauricio Shogun



Aos 41 anos de idade, Mauricio Shogun fará, no UFC Rio, a sua "última dança" no MMA. Com um cartel de 27 vitórias, 13 derrotas e um empate, o ex-campeão do UFC e do PRIDE fez história e, ao longo da sua trajetória, venceu nomes como Quinton "Rampage" Jackson, Rogério Minotouro (três vezes), Alistair Overeem (duas vezes), Ricardo Arona, Kevin Randleman, Mark Coleman, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Forrest Griffin, Brandon Vera, entre outros.



O adversário de Shogun em sua despedida será Ihor Potieria. O ucraniano, de apenas 26 anos, contabiliza 18 vitórias e três derrotas nas artes marciais mistas. Potieria, cabe salientar, fez apenas uma luta pelo Ultimate, em julho do ano passado, sendo derrotado por Nicolae Negumereanu por nocaute técnico no segundo round. Antes disso, o ucraniano vinha embalado por uma incrível sequência de 15 triunfos consecutivos.



CARD COMPLETO:



UFC 283

Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado, 21 de janeiro de 2023



Card principal (00h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jamahal Hill

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-meio-médio: Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca: Jéssica Bate-Estaca x Lauren Murphy

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Paul Craig



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso-médio: Gregory Robocop x Brunno Hulk

Peso-leve: Thiago Moisés x Melquizael Costa

Peso-meio-médio: Gabriel Marretinha x Mounir Lazzez

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Jailton Almeida

Peso-leve: Ismael Marreta x Terrance McKinney

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-pena: Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-galo: Luan Lacerda x Cody Stamann

Peso-galo: Daniel Marcos x Saimon Oliveira