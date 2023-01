Jon Jones será o segundo lutador mais bem pago na história do UFC, segundo empresário - (Foto: Divulgação/UFC)

Jon Jones será o segundo lutador mais bem pago na história do UFC, segundo empresário(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 18/01/2023 20:00 | Atualizado 18/01/2023 21:48

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones, enfim, já tem data e adversário definidos para fazer o seu retorno ao octógono. Considerado um dos grandes nomes da história do MMA, o americano vai fazer a sua estreia como peso-pesado já disputando o cinturão da categoria, enfrentando Ciryl Gane na luta principal do UFC 285, que vai acontecer no dia 4 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



As negociações para o retorno de Jon Jones foram longas, mas tiveram um final feliz para "Bones", que ao longo dos últimos anos, chegou a entrar em rota de colisão com o UFC ao exigir uma valorização em seu contrato. Empresário do americano, Richard Schaefer disse, em entrevista ao programa MMA Hour, do site MMA Fighting, que com o novo contrato, Jones será, provavelmente, o segundo lutador mais bem pago da história do Ultimate, atrás apenas de Conor McGregor.



"Quando você tenta organizar grandes lutas, sempre há muitas reviravoltas. Certamente tivemos uma série de reviravoltas nos últimos 24 meses ou mais em que tenho trabalhado com Jon. Estou muito feliz por ele. Estou muito feliz pelos fãs de MMA em ver Jon finalmente lutando pelo título dos pesos pesados do UFC. Já faz muito tempo. Você nunca sabia realmente quem seria (o adversário). Sabíamos que seria pelo título. Isso é o que Jon queria. Estou muito feliz que Jon esteja conseguindo essa chance pelo título", disse Schaefer.

Jon Jones vai disputar cinturão peso-pesado do UFC contra Ciryl Gane em março (Foto: Reprodução UFC)

Atualmente com 35 anos, Jon Jones não luta desde fevereiro de 2020, quando desocupou seu título dos meio-pesados do UFC e revelou que subiria para os pesados. Depois disso, o ex-campeão chegou a pedir publicamente para o UFC o liberar do contrato, tendo em vista que as partes não entravam em um acordo para que o lutador fosse mais valorizado financeiramente.

No entanto, ao longo dos últimos tempos, Jones voltou a negociar com o UFC e, nesse meio tempo, se separou dos seus antigos empresários, Malki e Abraham Kawa, para contratar os serviços de Schaefer, ex-CEO da Golden Boy Promotions. O novo representante do americano detalhou que, aos poucos, os termos desejados por "Bones" foram alcançados, voltando a dizer que o novo vínculo de Jon com o Ultimate o torna o segundo lutador mais bem pago da história da franquia.



"Acho que o UFC percebe que Jon Jones é o GOAT (melhor de todos os tempos). Ele é um talento geracional, então eles estavam muito interessados e muito abertos para trabalhar conosco e chegaram à conclusão de fazer um acordo justo. Esse acordo que ajustamos torna Jones o atleta peso-pesado mais bem pago (na história do UFC). No geral, acho que, como mencionaram para mim, provavelmente o segundo maior de todos os tempos, depois de Conor McGregor. Portanto, foi uma negociação longa, mas não foi uma negociação hostil. Acho que os dois lados queriam encontrar um jeito, então encontramos uma maneira e aqui está", disse, antes de encerrar:



No entanto, ao longo dos últimos tempos, Jones voltou a negociar com o UFC e, nesse meio tempo, se separou dos seus antigos empresários, Malki e Abraham Kawa, para contratar os serviços de Schaefer, ex-CEO da Golden Boy Promotions. O novo representante do americano detalhou que, aos poucos, os termos desejados por "Bones" foram alcançados, voltando a dizer que o novo vínculo de Jon com o Ultimate o torna o segundo lutador mais bem pago da história da franquia.

"Acho que o UFC percebe que Jon Jones é o GOAT (melhor de todos os tempos). Ele é um talento geracional, então eles estavam muito interessados e muito abertos para trabalhar conosco e chegaram à conclusão de fazer um acordo justo. Esse acordo que ajustamos torna Jones o atleta peso-pesado mais bem pago (na história do UFC). No geral, acho que, como mencionaram para mim, provavelmente o segundo maior de todos os tempos, depois de Conor McGregor. Portanto, foi uma negociação longa, mas não foi uma negociação hostil. Acho que os dois lados queriam encontrar um jeito, então encontramos uma maneira e aqui está", disse, antes de encerrar:

"Foi um contrato que deixou ambas as partes felizes. Talvez tenha deixado ambas as partes um pouco infelizes também. Acho que para isso acontecer, todos os lados tiveram que ceder um pouco. Estamos muito satisfeitos e tenho certeza que o UFC está satisfeito. Tenho certeza que Jon Jones está muito feliz por estar de volta e ter essa oportunidade de lutar pelo título dos pesos pesados", concluiu o empresário.