Ex-UFC e campeão da PFL MMA, Antônio Cara de Sapato está confirmado no BBB 23 - (Foto: Divulgação/PFL)

Ex-UFC e campeão da PFL MMA, Antônio Cara de Sapato está confirmado no BBB 23(Foto: Divulgação/PFL)

Publicado 15/01/2023 16:00

Durante a última semana, Antônio Cara de Sapato, ex-lutador do UFC, vencedor do TUF Brasil 3 e atual campeão meio-pesado da PFL MMA, foi anunciado como um dos participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil.



Atualmente aos 32 anos, o lutador - que também é faixa-preta e campeão de Jiu-Jitsu - está confirmado no grupo Camarote, que reúne personalidades no reality show da TV Globo, programado para começar nesta segunda-feira (16).



Sem dúvidas, de todos os lutadores que passaram pelo programa, Antônio Cara de Sapato é o mais conhecido. Mas e você, lembra dos outros?



Confira a lista:



- Antônio Cara de Sapato (BBB23)



Lutador de MMA profissional desde 2013, ganhou projeção na modalidade após vencer outro reality show: o TUF Brasil 3. No UFC, teve altos e baixos até deixar a organização em 2021. Já na PFL, conquistou o torneio meio-pesado na última temporada, e além do cinturão, faturou US$ 1 milhão como prêmio. Antes de brilhar no MMA, Antônio Cara de Sapato foi campeão no Jiu-Jitsu e é faixa-preta.



- Yuri Fernandes (BBB12 e BBB13)



Praticante de Muay Thai - e professor -, Yuri também se aventurou no MMA, tendo realizado sua última luta em 2006. Recentemente, enfrentou Esquiva Falcão em uma luta de Boxe no evento com Whindersson Nunes x Popó, ano passado, mas acabou nocauteado.



- Marcelo Dourado (BBB4 e BBB10)



Campeão do BBB10 e figura conhecida no mundo das lutas, Marcelo Dourado é faixa-preta de Jiu-Jitsu, personal trainer e possui uma carreira no MMA, tendo um cartel de uma vitória e sete derrotas. Atualmente, também atua como árbitro de eventos de lutas e é embaixador do Iron Man MMA.

Marcelo Dourado, campeão do BBB 10 e de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução Instagram)

- Felipe Cobra (BBB7)



Faixa-preta de Jiu-Jitsu, chegou a abrir sua própria academia, mas teve que fechá-la durante a pandemia. Hoje atua como professor da arte suave e personal trainer.



- Marcelo Zulu (BBB4)



Atleta de Wrestling, Marcelo Zulu representou o Brasil nos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007, no estilo greco-romao. Ele também é lutador de Jiu-Jitsu e hoje atua como treinador, inclusive sendo responsável pela peso-galo Josiane Nunes, atleta do UFC. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, chegou a abrir sua própria academia, mas teve que fechá-la durante a pandemia. Hoje atua como professor da arte suave e personal trainer.Atleta de Wrestling, Marcelo Zulu representou o Brasil nos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007, no estilo greco-romao. Ele também é lutador de Jiu-Jitsu e hoje atua como treinador, inclusive sendo responsável pela peso-galo Josiane Nunes, atleta do UFC.

Leia Mais Faixas-preta exaltam premiação do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu

José Aldo responde polêmicas ligadas a Bolsonaro e mira estreia no Boxe

De olho em título do BRAVE, Lucas Mineiro comenta saída da Capital da Luta

- Tatiana Rebane (BBB4)



Boxeadora, a paulista se profissionalizou em 2007, pouco depois de deixar o programa. Após não dar certo na nobre arte, investiu no crossfit e hoje se dedica à modalidade e suas academias.



- Dilsinho Mad Max (BBB3)



Primeiro participante a desistir do Big Brother Brasil, em 2003, Dilsinho lutou Vale Tudo e chegou até mesmo a enfrentar a lenda Wanderlei Silva, em 1996, quando perdeu por nocaute. Atualmente ele dá aulas de MMA. Boxeadora, a paulista se profissionalizou em 2007, pouco depois de deixar o programa. Após não dar certo na nobre arte, investiu no crossfit e hoje se dedica à modalidade e suas academias.Primeiro participante a desistir do Big Brother Brasil, em 2003, Dilsinho lutou Vale Tudo e chegou até mesmo a enfrentar a lenda Wanderlei Silva, em 1996, quando perdeu por nocaute. Atualmente ele dá aulas de MMA.