Ketlen Vieira será uma das representantes do Brasil no card do UFC Vegas 67 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/01/2023 16:35

Com o UFC Vegas 67, que acontece neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), o Ultimate dá seu pontapé inicial na temporada de 2023 com a promessa de grandes combates, novos campeões consagrados e muito mais. Será também a primeira transmissão ao vivo do UFC Fight Pass no Brasil.



Lançada em janeiro, a plataforma de streaming exclusiva do UFC exibirá o UFC Vegas 67, cujo card preliminar tem previsão de início às 18h (de Brasília). O card principal do evento também será exibido ao vivo na Bandeirantes, nova parceira de TV aberta do UFC no país.



O evento conta com cinco lutadores brasileiros, incluindo a número 2 do peso-galo, Ketlen Vieira. Inicialmente, Priscila Pedrita também estava escalada para o card, mas sua adversária, Sijara Eubanks, teve problemas durante o processo de corte de peso e o combate acabou sendo cancelado.



Luta principal Imavov x Strickland



Originalmente, o UFC Vegas 67 teria um embate de pesos médios entre Kelvin Gastelum (#13), campeão do TUF 17, e Nassourdine Imanov (#12), que vem de três triunfos consecutivos. No entanto, Gastelum sofreu uma lesão e foi retirado do card.



O substituto dele é o veterano Sean Strickland, sétimo colocado no ranking dos médios, que voltará à ação menos de um mês depois de sua última luta no UFC - foi superado pelo francês Jared Cannonier em dezembro, por decisão dividida. O confronto entre Imanov e Strickland acontecerá no meio-pesado (até 93kg) e se mantém programado para cinco rounds.

Brasileiros em ação no evento



O card do UFC Vegas 67 terá cinco brasileiros, com destaque para Ketlen Vieira, número 2 do ranking do peso-galo. Em busca de uma chance de lutar pelo cinturão, ela enfrentará Raquel Penninton, atualmente a quinta colocada da categoria e também ex-desafiante ao cinturão.



O evento também marcará as estreias de Mateus "Bocão" Mendonça (peso-galo, 23 anos) e Cláudio Ribeiro (peso-médio, 30 anos) no UFC. Outros representantes do país são Raoni Barcelos, peso-galo, que enfrentará o russo Umar Nurmagomedov; e o peso-mosca Allan Puro Osso, adversário do norte-americano Carlos Hernandez.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 67

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 14 de janeiro de 2023



Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Sean Strickland x Nassourdine Imavov

Peso-pena (até 66,2kg): Dan Ige x Damon Jackson

Peso-médio (até 84,4kg): Punahele Soriano x Roman Kopylov

Peso-galo (até 61,7kg): Ketlen Vieira x Raquel Pennington

Peso-galo (até 61,7kg): Umar Nurmagomedov x Raoni Barcelos



Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-médio (até 84,4kg): Abdul Razak Alhassan x Claudio Ribeiro

Peso-leve (até 70,8kg): Nick Fiore x Mateusz Rebecki

Peso-galo (até 61,7kg): Mateus "Bocão" Mendonça x Javid Basharat

Peso-mosca (até 57,2kg): Allan Puro Osso x Carlos Hernandez

Peso-pena (até 66,2kg): Dan Argueta x Nick Aguirre

