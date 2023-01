Marcado para 28 de janeiro, LFA 151 vai contar com duas disputas de cinturão - (Foto: Divulgação)

Marcado para o dia 28 de janeiro, na cidade paulista de Cajamar, o LFA 151 vai definir o novo campeão mundial peso-leve da organização de MMA. Os postulantes ao título são o pernambucano José Delano e o cearense Gabriel "Mosquitinho" Santos, que fazem a luta principal da primeira edição do evento norte-americano no Brasil neste ano de 2023.



Vale destacar que Delano e Mosquitinho conquistaram o direito de duelar pelo título ao vencerem suas lutas no torneio da categoria realizado no final do ano passado. Enquanto Delano nocauteou Jair Jesuino, Mosquitinho nocauteou Marcio Ticoto.



Invicto desde 2015 e embalado por 11 vitórias consecutivas, as três últimas atuando pelo LFA, José Delano não espera nada menos que uma verdadeira batalha pelo cinturão. Striker, ele garante estar preparado para as investidas do grappler Gabriel.



"Acredito que ele tentará impor o ritmo dele e levar a luta para o chão, mas estou ligado e vou pronto para uma guerra de cinco rounds, como sempre (risos). Não esperem nada menos que uma guerra pelo LFA 151", avisou o lutador de Recife.



Com um cartel perfeito de nove vitórias em nove lutas, Gabriel Mosquitinho também não acredita que o cinturão será conquistado com uma vitória fácil: "Espero e estou preparado para uma grande luta. Treinei bastante e estou confiante para inserir minha estratégia. O público pode esperar um grande show da minha parte", prometeu o atleta de Beberibe-CE.