Com passagem pelo UFC, Chris Carrizosa foi preso por, supostamente, ter agredido sua namorada(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 11/01/2023 12:00

Ex-lutador do UFC, Cain Carrizosa foi preso por, supostamente, ter agredido sua namorada em duas situações distintas. Segundo informações do site norte-americano MMA Junkie, o atleta, atualmente com 36 anos de idade, foi preso no último dia 2 de janeiro, em St. George, Utah (EUA), sob acusações de agressão agravada de segundo grau (duas acusações), roubo de segundo grau (uma acusação) e violência doméstica de terceiro grau na presença de uma criança (uma acusação).



Alguns veículos de imprensa locais, como o jornal “St.George News”, conseguiram acesso aos detalhes do relatório policial e divulgaram ao longo dos últimos dias. Segundo a publicação, a polícia atendeu a um chamado na madrugada do dia 1º de janeiro, depois dos pais da mulher escutarem uma discussão “exaltada”, além de ouvirem um som de “um golpe”.



Ao chegar ao local, a polícia colocou o casal em custódia, tendo em vista que a mulher, inicialmente, também havia tentado fugir do local. Ainda de acordo com o relatório policial, a mulher, que não teve o nome divulgado, apresentava ferimentos no rosto e, além disso, teria desmaiado e apresentado convulsões intermitentes no momento em que uma ambulância a levava para um hospital.



Vale ressaltar que o ex-lutador do UFC também teve seu nome relacionado a outro caso, que aconteceu no dia 24 de março de 2022, envolvendo a mesma mulher. No dia em questão, Cain Carrizosa teria dado um soco na nuca da sua namorada no meio da rua, e depois disso, teria arrastado ela para uma calçada, onde a deixou inconsciente e convulsionando. Outro detalhe é que o atleta teria roubado o celular da mulher.