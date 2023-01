Khabib Nurmagomedov deu a entender que se afastará completamente do MMA e vai se dedicar à família - (Foto: Divulgação/UFC)

Khabib Nurmagomedov deu a entender que se afastará completamente do MMA e vai se dedicar à família(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 09/01/2023 12:40 | Atualizado 09/01/2023 12:47

Após se aposentar como lutador de MMA no ano de 2020 de forma invicta e como campeão do UFC, Khabib Nurmagomedov, ao que tudo indica, também colocará fim à sua carreira como treinador. De acordo com depoimento de Javier Mendez – líder da AKA e seu treinador – ao “Yahoo Sports”, o russo vai encerrar qualquer tipo de envolvimento com as artes marciais mistas daqui em diante.

A revelação de Mendez vem acompanhada com outros vários relatos de agências de notícias da Rússia e também de uma postagem de Za Khaliba, uma página de Instagram dedicada a Khabib, que exibia uma foto do russo com a seguinte legenda (traduzida do russo para o inglês): “Khabib está deixando a indústria do MMA. É sobre treinar e tudo mais relacionado ao MMA. O motivo é o desejo de Khabib de dedicar mais tempo à família”.

Embora Khabib Nurmagomedov não tenha afirmado diretamente que deixaria de ser treinador, na última quinta-feira (5), ele fez uma postagem enigmática em sua conta oficial no Instagram, onde deixa uma mensagem para sua equipe e seus atleta.

“Concluindo o ano. Se cuidem, irmãos. O ano acabou sendo muito agitado e bem-sucedido. Espero que minha decisão seja apenas para o melhor. Um grande abraço a todos. Obrigado. Vocês foram uma grande razão para o meu sucesso no esporte”, escreveu o ex-campeão peso-leve do UFC, em russo.

Lutador profissional de MMA e um dos amigos mais próximos e confidentes de Nurmagomedov, Shamil Zavurov, também em postagem no Instagram, foi mais um a indicar que Khabib está deixando o MMA: “Ele deixou o esporte, mas o espírito esportivo nunca o deixará. Foi um bom treinamento”, escreveu.

Khabib Nurmagomedov, vale lembrar, se aposentou do MMA em outubro de 2020 com um cartel invicto de 29 vitórias no MMA e com o cinturão peso-leve do UFC em sua posse. A partir disso, ele começou a treinar seus parceiros de treino e companheiros de equipe na AKA (American Kickboxing Academy). Ao lado do líder da AKA, Javier Mendez, foi nomeado como um dos melhores treinadores de MMA no ano de 2022, tendo em vista que seus atletas tiveram um retrospecto de 19 vitórias e apenas duas derrotas em algumas das grandes organizações do MMA.

Islam Makhachev, campeão peso-leve do UFC, e Usman Nurmagomedov, campeão peso-leve do Bellator, conquistaram seus respectivos títulos em 2022 com Khabib no córner. Makhachev, inclusive, terá sua primeira defesa de título no dia 11 de fevereiro, contra Alexander Volkanovski no card do UFC 284, na Austrália. No entanto, não está definido se Nurmagomedov estará no córner do atleta russo.