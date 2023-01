Aos 44 anos, Francisco Massaranduba não teve seu contrato renovado com o UFC - (Foto: Divulgação/UFC)

Aos 44 anos, Francisco Massaranduba não teve seu contrato renovado com o UFC(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 06/01/2023 09:00

Considerado um dos lutadores mais carismáticos do UFC, Francisco Massaranduba não faz maiz parte do plantel da organização norte-americana. Muito querido pelo público brasileiro, o casca-grossa de 44 anos de idade teve seu contrato expirado em outubro do ano passado e a franquia optou por não renovar o acordo. A informação foi confirmada pelo site MMA Fighting na última quinta-feira (4).



O brasileiro estava no Ultimate há mais de 10 anos e era o único participante da primeira temporada do reality show “The Ultimate Fighter Brasil” a ainda estar lutando pela companhia. Além disso, Massaranduba se tornou figura constante em eventos do UFC no Brasil e, pela organização, lutou 26 vezes, conquistando 18 vitórias e sofrendo oito derrotas. Nesse período, o veterano competiu como peso-médio, peso-leve e meio-médio.