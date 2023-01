Patrício Pitbull derrotou Kleber Koike em duelo de campeões no desafio Bellator x RIZIN FF - (Foto: Divulgação RIZIN)

Patrício Pitbull derrotou Kleber Koike em duelo de campeões no desafio Bellator x RIZIN FF(Foto: Divulgação RIZIN)

Publicado 31/12/2022 18:00

O fã de MMA que quis curtir um evento de Ano Novo foi presenteado com o desafio Bellator x RIZIN FF, realizado na madrugada de sexta-feira para sábado (31), direto da Saitama Super Arena, em Tóquio, no Japão. As companhias se uniram para um show de MMA histórico que colocou frente a frente astros das duas organizações em cinco dos 15 combates do card. No fim, o placar foi de 5 a 0 para o Bellator.



Na luta principal, AJ McKee, ex-campeão peso-pena do Bellator, subiu de categoria e derrotou o nipo-brasileiro Roberto Satoshi – campeão dos leves do RIZIN – por decisão unânime dos jurados em combate bastante equilibrado válido pela categoria até 70kg. O resultado, vale citar, foi até contestado por parte do público e outros atletas.

Leia Mais Confirmado no PFL Challenger Series, brasileiro sonha com US$ 1 milhão

Ex-lutador do UFC, Alex Cowboy vence combate na Sérvia por nocaute

Tricampeão de Kickboxing é preso acusado de tráfico humano; entenda



Já no co-main event, em um “duelo verde e amarelo” de campeões peso-pena, melhor para Patrício Pitbull, representante do evento americano, que controlou e superou Kleber Koike por unanimidade, encerrando uma série de cinco vitórias seguidas por finalização do compatriota.



Ainda pelo desafio Bellator x RIZIN FF, Kyoji Horiguchi voltou a vencer Hiromasa Ougikubo – pela terceira vez em três lutas -, enquanto Juan Archuleta e Gadzhi Rabadanov bateram Soo Chul Kim e Koji Takeda, respectivamente, por decisão dos jurados. Já no co-main event, em um “duelo verde e amarelo” de campeões peso-pena, melhor para Patrício Pitbull, representante do evento americano, que controlou e superou Kleber Koike por unanimidade, encerrando uma série de cinco vitórias seguidas por finalização do compatriota.Ainda pelo desafio Bellator x RIZIN FF, Kyoji Horiguchi voltou a vencer Hiromasa Ougikubo – pela terceira vez em três lutas -, enquanto Juan Archuleta e Gadzhi Rabadanov bateram Soo Chul Kim e Koji Takeda, respectivamente, por decisão dos jurados.

Time do Bellator meteu 5 a 0 no time do RIZIN FF durante o desafio (Foto: Divulgação Bellator MMA) Card preliminar recheado de nocautes



Se o card principal de Bellator x RIZIN FF foi todo definido pelos árbitros, o card preliminar – que valeu como RIZIN FF 40 – distribuiu nocautes para todos os gostos. O mais brutal deles envolveu um brasileiro, o ex-UFC Rogério Bontorin, que sofreu uma joelhada avassaladora do japonês Yuki Motoya no segundo round.



RESULTADOS COMPLETOS:



Bellator x RIZIN FF

Saitama Super Arena, em Tóquio (JAP)

Sábado, 31 de dezembro de 2022



Card principal

AJ McKee derrotou Roberto Satoshi por decisão unânime dos jurados

Patrício Pitbull derrotou Kleber Koike por decisão unânime dos jurados

Kyoji Horiguchi derrotou Hiromasa Ougikubo por decisão unânime dos jurados

Juan Archuleta derrotou Soo Chul Kim por decisão dividida dos jurados

Gadzhi Rabadanov derrotou Koji Takeda por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Seika Izawa derrotou Si Woo Park por decisão dividida dos jurados

Naoki Inoue finalizou Kenta Takizawa com uma chave de braço no 2R

Junior Tafa derrotou Tsuyoshi Sudario por nocaute no 1R

John Dodson derrotou Hideo Tokoro por nocaute no 1R

Yuki Motoya derrotou Rogério Bontorin por nocaute no 2R

Johnny Case derrotou Tyson Nobumitsu por nocaute no 1R

Chihiro Suzuki derrotou Yoshiuki Nakahara por nocaute no 1R

Sho Patrick Usami derrotou Noah Bey por nocaute no 1R

Yushi Sakura derrotou Tatsuya Nakazawa por decisão unânime dos jurados Se o card principal de Bellator x RIZIN FF foi todo definido pelos árbitros, o card preliminar – que valeu como RIZIN FF 40 – distribuiu nocautes para todos os gostos. O mais brutal deles envolveu um brasileiro, o ex-UFC Rogério Bontorin, que sofreu uma joelhada avassaladora do japonês Yuki Motoya no segundo round.AJ McKee derrotou Roberto Satoshi por decisão unânime dos juradosPatrício Pitbull derrotou Kleber Koike por decisão unânime dos juradosKyoji Horiguchi derrotou Hiromasa Ougikubo por decisão unânime dos juradosJuan Archuleta derrotou Soo Chul Kim por decisão dividida dos juradosGadzhi Rabadanov derrotou Koji Takeda por decisão unânime dos juradosSeika Izawa derrotou Si Woo Park por decisão dividida dos juradosNaoki Inoue finalizou Kenta Takizawa com uma chave de braço no 2RJunior Tafa derrotou Tsuyoshi Sudario por nocaute no 1RJohn Dodson derrotou Hideo Tokoro por nocaute no 1RYuki Motoya derrotou Rogério Bontorin por nocaute no 2RJohnny Case derrotou Tyson Nobumitsu por nocaute no 1RChihiro Suzuki derrotou Yoshiuki Nakahara por nocaute no 1RSho Patrick Usami derrotou Noah Bey por nocaute no 1RYushi Sakura derrotou Tatsuya Nakazawa por decisão unânime dos jurados