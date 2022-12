Boxe vem crescendo de procura para prática esportiva - (Foto: ©Glenn Francis / www.PacificProDigital.com)

Publicado 30/12/2022 11:00 | Atualizado 30/12/2022 12:39

Arte marcial milenar, o Boxe é um dos principais esportes de combate do mundo, porém, atualmente também vem se tornando uma atividade fitness, em especial para mulheres.



Importante na parte de defesa pessoal, o Boxe ainda tonifica os músculos, reduz o estresse, aumenta a autoestima, melhora a saúde cardiovascular, entre outros benefícios. Modelo brasileira radicada nos Emirados Árabes Unidos, Gaby Lucianno conheceu a modalidade há alguns anos e nunca mais largou.

"Eu sempre gostei de praticar atividade física, já lutei Muay Thai, Judô e agora estou no Boxe, me apaixonei. Curto principalmente por causa da alta queima calórica que ele proporciona, mas também tem agilidade, resistência, fora que me ajuda a lidar com o estresse do dia a dia", disse a modelo, que completou:"Por ser uma prática muito intensa, o treino de Boxe por si só já auxilia muito na queima de calorias e no ganho de massa muscular".