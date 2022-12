Cain Velásquez deu entrevista para podcast após deixar a prisão - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 29/12/2022 09:00

Após passar oito meses preso, Cain Velásquez, ex-campeão peso-pesado do UFC, deixou a prisão do condado de Santa Clara, na Califórnia (EUA), no início de novembro. O lutador foi solto mediante ao pagamento de uma fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). Agora, Cain responderá em liberdade condicional a acusação de tentativa de homicídio que o colocou atrás das grades.



Em meio à isso tudo, Cain Velásquez conseguiu uma liberação para voltar a trabalhar, e no início deste mês, participou do evento de pro-Wrestling “Lucha Libre AAA”, que aconteceu na Mullet Arena, no Arizona (EUA). Bastante ovacionado pelos fãs, o lutador – que foi acompanhado de um oficial da polícia – recebeu aplausos e se emocionou.