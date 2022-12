Jake Paul vem provocando Conor McGregor de olho em uma luta de Boxe - (Foto: Reprodução)

Jake Paul vem provocando Conor McGregor de olho em uma luta de Boxe(Foto: Reprodução)

Publicado 27/12/2022 10:00 | Atualizado 27/12/2022 12:34

Após derrotar Anderson Silva em outubro deste ano por decisão unânime, Jake Paul tem um alvo definido para o seu futuro dentro do Boxe. Apesar de ser difícil, o americano vem provocando e desafiando constantemente Conor McGregor, principal estrela do UFC, para um duelo dentro do ringue. O irlandês, no entanto, está sob contrato com o Ultimate e precisaria de uma liberação, como no duelo contra Floyd Mayweather.



Nos últimos dias, Paul voltou a usar o Twitter para provocar McGregor: "Você luta por cinturões? A última vez que você lutou por um cinturão foi há 4 anos. Perdeu 3 de suas últimas 4 lutas. Eu te nocautearia nos ringues com uma mão amarrada nas costas. Para ser justo, no octógono eu precisaria de duas mãos. Mas o mesmo resultado”, escreveu o youtuber.