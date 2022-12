Encontro reuniu diversos discípulos do GM Osvaldo Alves - (Foto: Dai Bueno)

Encontro reuniu diversos discípulos do GM Osvaldo Alves(Foto: Dai Bueno)

Publicado 24/12/2022 08:00 | Atualizado 24/12/2022 08:18

No último fim de semana, um momento especial aconteceu no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, com a reabertura do Centro de Treinamento Osvaldo Alves. Além de servir para homenagear a "Enciclopédia do Jiu-Jitsu" - que morreu aos 83 anos em julho por complicações de um câncer de próstata -, o encontro também reuniu diversos dos seus discípulos, que seguem compartilhando os ensinamentos do Grande Mestre.



Entre os presentes estiveram o faixa-preta Elvys Damasceno, atual presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu (FJJAM) - criada por Osvaldo -, e o faixa-coral e ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux (de branco ao centro) participou da reabertura do CT Osvaldo Alves (Foto: Dai Bueno)

Amigo pessoal, além de aluno de Osvaldo Alves, o ministro Luiz Fux relatou um misto de alegria e saudade nos seus sentimentos, além de reforçar a importância do GM para o desenvolvimento da arte suave ao redor do Brasil.



"É uma sensação de alegria e saudade. De alegria pela reinauguração desse centro de treinamento tão tradicional, e saudade porque o Osvaldo nos deixou a pouco tempo, mas também deixou um legado de dignidade, ética e disciplina que cada aluno dele carrega", exaltou ele, que continuou:



"O Osvaldo tinha uma filosofia muito importante, no sentido de que não adiantava você ter conhecimento sem compartilhar, então ele foi percorrendo o interior do Brasil, diversas cidades, ensinando o Jiu-Jitsu de forma solidária. Sem dúvida, um ícone do nosso país". Amigo pessoal, além de aluno de Osvaldo Alves, o ministro Luiz Fux relatou um misto de alegria e saudade nos seus sentimentos, além de reforçar a importância do GM para o desenvolvimento da arte suave ao redor do Brasil."É uma sensação de alegria e saudade. De alegria pela reinauguração desse centro de treinamento tão tradicional, e saudade porque o Osvaldo nos deixou a pouco tempo, mas também deixou um legado de dignidade, ética e disciplina que cada aluno dele carrega", exaltou ele, que continuou:"O Osvaldo tinha uma filosofia muito importante, no sentido de que não adiantava você ter conhecimento sem compartilhar, então ele foi percorrendo o interior do Brasil, diversas cidades, ensinando o Jiu-Jitsu de forma solidária. Sem dúvida, um ícone do nosso país".

Leia Mais SFT 38 coroa dois campeões e fecha grande ano da organização; confira

Borrachinha sobe o tom contra o UFC: 'Não valorizam os brasileiros'

Com título da Dream Art, Final Estadual FESP encerra 2022 da CBJJE



Natural de Manaus, capital do Amazonas, Elvys compartilhou a emoção de retornar ao Rio de Janeiro para a reinauguração do CT Osvaldo Alves: "É uma honra estar aqui, vim para representar o Amazonas, a federação que o mestre tanto trabalhou, construiu, além dos campões que ele ajudou a formar no nosso estado", disse Elvys, antes de encerrar:



"O mestre iniciou aqui (nessa academia), depois levou para o Amazonas essa arte milenar, maravilhosa, que ele passou com tanto amor e carinho, então a gente tinha que vir prestigiar esse evento. O legado do Osvaldo Alves vai viver para sempre", afirmou Elvys, companheiro de longa data do Grande Mestre.



Agora reformado e reinaugurado, o CT Osvaldo Alves Rio está localizado na Rua Ministro Viveiros de Castro, número 51, sala 204, no bairro de Copacabana.

Natural de Manaus, capital do Amazonas, Elvys compartilhou a emoção de retornar ao Rio de Janeiro para a reinauguração do CT Osvaldo Alves: "É uma honra estar aqui, vim para representar o Amazonas, a federação que o mestre tanto trabalhou, construiu, além dos campões que ele ajudou a formar no nosso estado", disse Elvys, antes de encerrar:"O mestre iniciou aqui (nessa academia), depois levou para o Amazonas essa arte milenar, maravilhosa, que ele passou com tanto amor e carinho, então a gente tinha que vir prestigiar esse evento. O legado do Osvaldo Alves vai viver para sempre", afirmou Elvys, companheiro de longa data do Grande Mestre.Agora reformado e reinaugurado, o CT Osvaldo Alves Rio está localizado na Rua Ministro Viveiros de Castro, número 51, sala 204, no bairro de Copacabana.