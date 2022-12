Zé Reborn venceu luta principal para se tornar campeão peso-mosca de MMA - (Foto: Divulgação SFT)

Zé Reborn venceu luta principal para se tornar campeão peso-mosca de MMA(Foto: Divulgação SFT)

Publicado 22/12/2022 18:00

Realizado no último fim de semana, em São Paulo, o SFT 38 fechou o ano da organização de artes marciais com chave de ouro. Reunindo duelos de MMA, Xtreme e submission, o evento coroou Zé Reborn como novo campeão peso-mosca de MMA, além de consagrar Fernando Ben 10 como dono do cinturão dos galos.



Na luta principal, Zé travou uma verdadeira guerra contra Aleandro Caetano e venceu por decisão unânime dos jurados (triplo 48x47). Já Ben 10 teve menos trabalho diante de Marcelo Hulk, superando o adversário por nocaute técnico no terceiro round.



Repleto de atrações e nocautes - foram dez ao todo -, o SFT 38 ainda teve transmissão no YouTube SFT Combat e do card principal na BandTV para todo o Brasil.



Zé Reborn vira campeão após guerra com Aleandro



A luta principal do SFT 38 valia o título vago dos moscas e começou com Zé Reborn assustando Aleandro Caetano ao aplicar um knockdown com menos de 2 minutos. Aleandro respondeu com um triângulo - sem sucesso -, mas cresceu apenas no segundo round, quando apresentou mais do seu arsenal em pé.



O terceiro assalto teve início com nova blitz do paraense, mas rapidamente Zé Reborn conteve o adversário e levou o duelo para o chão, onde os dois trocaram tentativas de finalização.



A partir do quarto round, Zé Reborn mostrou "fome" de título e castigou Aleandro, que bastante cansado, bravamente resistiu. Na última parcial, com ambos sem gás, o alagoano apenas administrou o resultado para conquistar o triunfo por unanimidade e o título peso-mosca.



Fernando Ben 10 domina Hulk e mantém título



Campeão peso-galo de MMA, Fernando Ben 10 até teve trabalho contra Marcelo Hulk no co-main event, mas com o passar dos rounds ele mostrou sua qualidade na luta agarrada e se impôs sobre catarinense.



Já no terceiro assalto, não teve jeito. E após "amaciar" Hulk com diversas tentativas de finalização, o mineiro Ben 10 encaixou uma joelhada que balançou o oponente. Sentindo o bom momento, Fernando foi pra cima, castigou Hulk no ground and pound e anotou sua décima vitória seguida - terceira no SFT - para manter o cinturão.

Fernando Ben 10 despachou Hulk no ground and pound e levou título (Foto: Divulgação SFT)

Card principal recheado de grandes nocautes



Outros três duelos completaram o card principal do SFT 38, todos terminando em nocaute ou nocaute técnico. Pela divisão dos meio-médios, o gaúcho André Fischer bateu Charles One Punch e somou seu seguindo triunfo seguido na organização. Já no peso-médio, em luta de veteranos, Tyago Buda nocauteou Claudio Rocha no primeiro round. Por fim, André Dé Loco superou Marcone Muniz no intervalo entre os rounds iniciais após uma lesão do adversário.

Xtreme, submission e mais destaques do evento



O card preliminar foi dominado pelas lutas de Xtreme, modalidade que consiste em realizar disputas de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão. Nessa parte do SFT 38, Michael Balotelli, Grazi Gouveia, Willian BadBoy, Diego Dutra e Clayton Ferreira se destacaram com boas vitórias.



No único combate de submission, Leandro Compri finalizou o ex-UFC Reginaldo Vieira com uma justa guilhotina e chegou ao seu segundo triunfo seguido na modalidade.



RESULTADOS COMPLETOS:



SFT 38

São Paulo, SP

Sábado, 17 de dezembro de 2023



Card principal

Zé Reborn derrotou Aleandro Caetano por decisão unânime dos jurados (cinturão 57kg MMA)

Fernando Ben 10 derrotou Marcelo Hulk por nocaute técnico no 3R (cinturão 61kg MMA)

André Fischer derrotou Charles One Punch por nocaute técnico no 2R (MMA)

Tyago Buda derrotou Claudio Rocha por nocaute no 1R (MMA)

André Dé Loco derrotou Marcone Muniz por nocaute técnico (lesão) no 1R (MMA)



Card preliminar

Giovani Garcia derrotou Daniel Canhoto por nocaute técnico no 2R (MMA)

Leandro Compri finalizou Reginaldo Vieira com uma guilhotina (submission)

Michael Balotelli derrotou Luciano Chulapa por nocaute no 1R (Xtreme)

Grazi Gouveia derrotou Joana França por decisão unânime dos jurados (Xtreme)

Willian BadBoy derrotou Reinaldo Dias por nocaute no 1R (Xtreme)

Diego Dutra derrotou Jonathas Farias por decisão unânime dos jurados (Xtreme)

Clayton Ferreira derrotou Lucas Tupi por nocaute no 1R (Xtreme)

José Guriloso derrotou Alex Monteiro por nocaute técnico no 2R (Xtreme semipro)

RESULTADOS COMPLETOS:

SFT 38
São Paulo, SP
Sábado, 17 de dezembro de 2023

Card principal
Zé Reborn derrotou Aleandro Caetano por decisão unânime dos jurados (cinturão 57kg MMA)
Fernando Ben 10 derrotou Marcelo Hulk por nocaute técnico no 3R (cinturão 61kg MMA)
André Fischer derrotou Charles One Punch por nocaute técnico no 2R (MMA)
Tyago Buda derrotou Claudio Rocha por nocaute no 1R (MMA)
André Dé Loco derrotou Marcone Muniz por nocaute técnico (lesão) no 1R (MMA)

Card preliminar
Giovani Garcia derrotou Daniel Canhoto por nocaute técnico no 2R (MMA)
Leandro Compri finalizou Reginaldo Vieira com uma guilhotina (submission)
Michael Balotelli derrotou Luciano Chulapa por nocaute no 1R (Xtreme)
Grazi Gouveia derrotou Joana França por decisão unânime dos jurados (Xtreme)
Willian BadBoy derrotou Reinaldo Dias por nocaute no 1R (Xtreme)
Diego Dutra derrotou Jonathas Farias por decisão unânime dos jurados (Xtreme)
Clayton Ferreira derrotou Lucas Tupi por nocaute no 1R (Xtreme)
José Guriloso derrotou Alex Monteiro por nocaute técnico no 2R (Xtreme semipro)
Tiago Silva derrotou Rogério Teixeira por nocaute técnico no 1R (Xtreme semipro)