Zion Clark, lutador sem pernas, venceu em sua estreia no MMA profissional - (Foto: Reprodução/MMA Junkie)

Publicado 20/12/2022 17:45 | Atualizado 20/12/2022 17:52

Cercada de muita expectativa, a estreia de Zion Clark no MMA aconteceu no último sábado (17), na Califórnia (EUA). O americano, que nasceu sem as duas pernas por conta da Síndrome de Regressão Caudal, que impede o desenvolvimento de parte da coluna vertebral, quebrou novas barreiras e venceu o atleta Eugene Murray na decisão unânime dos jurados, em combate válido pelo evento “Gladiator Challenge”.



Usando como base a luta agarrada, tendo em vista que já competiu no Wrestling, Zion Clark chegou até mesmo a aplicar algumas quedas e foi superior durante boa parte dos três rounds de combate. Em um dos registros da luta, é possível ver Zion cair por cima do seu adversário e buscar a passagem para a montada.

Americano de 25 anos comemora resultado positivo com equipe (Foto: Reprodução Instagram)

Embora tenha uma síndrome extremamente rara, que interrompe o desenvolvimento da metade inferior do corpo, Zion, de apenas 25 anos, nunca deixou que a doença o afastasse dos seus sonhos. Apesar de não ter pernas, o atleta causou um grande impacto no Atletismo e detém vários recordes mundiais do Guinness, incluindo os 20 metros mais rápidos executados com as duas mãos, o salto de caixa mais alto usando apenas as mãos, entre outros.

Com a primeira vitória conquistada no MMA, Zion Clark também fez sucesso no Wrestling, com um cartel de 33-15 no último ano do ensino médio, quase chegando ao campeonato estadual da modalidade. O americano, que fez a luta principal do evento Gladiator Challenge no último sábado, já falou em lutar no UFC e também está treinando para as Olimpíadas de 2024, com a esperança de representar os Estados Unidos no Wrestling, e também competir nas Paraolimpíadas de 2024 em corridas de cadeira de rodas.