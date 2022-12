Orlando Sanchez faleceu aos 40 anos de idade deixando esposa e três filhos - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 18/12/2022 09:00

Mais uma triste notícia tomou conta da comunidade do Jiu-Jitsu na noite da última sexta-feira (16), com a confirmação da morte do americano Orlando Sanchez, campeão do ADCC em 2015 e notório faixa-preta da Gracie Barra.



De acordo com informações da FloGrappling, Orlando, 40 anos, faleceu de forma inesperada após sofrer uma parada cardíaca. Ele deixou esposa e três filhos.

Dono de um coração imenso e um jogo de grappling afiado, Orlando Sanchez nasceu em 1982, na cidade de La Cañada, Califórnia (EUA). O americano praticou diversos esportes quando jovem até conhecer o Jiu-Jitsu aos 26 anos. Naquela época, "The Big O", como era apelidado, chegou a pesar 160kg. E após conhecer a arte suave, ele não largou mais.



Formado pelo professor brasileiro Zé Radiola, Orlando Sanchez recebeu a faixa preta em 2012, e três anos depois, chocou o mundo ao vencer a divisão +99kg no ADCC em 2015 - título mais importante da sua carreira. Antes, o pesadíssimo se aventurou no MMA e acumulou um cartel com quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Orlando era professor, competidor e um verdadeiro amante do Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução Instagram)

Sua maior luta, porém, foi contra contra a balança e as drogas, que Orlando Sanchez conseguiu vencer com a ajuda do Jiu-Jitsu, da família e dos amigos. Nas redes sociais, o faixa-preta e professor da Gracie Barra recebeu diversas homenagens.



"A notícia do falecimento do professor Orlando Sanchez nos entristece profundamente. Obrigado por ser um grande amigo e um dos nossos maiores atletas. Você deixa um legado de dureza, gentileza e lealdade por meio de seus esforços como competidor, professor, proprietário de escola e líder regional.



Obrigado por compartilhar seu conhecimento com outras pessoas e espalhar o legado do Jiu-Jitsu pelo mundo. Descanse em paz, Orlando Sanchez. Nós sempre lembraremos de você.



A equipe Gracie Barra deseja conforto no coração de seus familiares e amigos", postou a equipe.