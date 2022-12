Matheus Nicolau se tornou o primeiro lutador brasileiro do UFC a receber pagamento em bitcoin - (Foto: Reprodução Instagram)

Não é novidade para ninguém que o futuro está na tecnologia e na internet. Assim como muitos sistemas mudaram, o mercado financeiro também mudou, principalmente com o impacto e consolidação das moedas digitais. Também mudou o cuidado que a maioria dos atletas têm com o dinheiro de olho em uma aposentadoria, que dependendo do esporte, pode vir cedo demais - é o caso dos lutadores, por exemplo.



Por isso, saber lidar com o dinheiro - e principalmente multiplicá-lo - é fundamental de olho em anos tranquilos pela frente. Ex-jogador de Futebol e agora empresário, Victor Lourenço entendeu isso. O brasileiro foi morar em Londres, na Inglaterra, em 2017, por causa do Futebol, mas desde então se interessou pelo mercado financeiro, em especial o Forex.

"O mercado Forex é um mercado com muitas opções de ganhar dinheiro seja diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você tem a vantagem de operar de forma online e prática, e mesmo com alto risco você também tem um potencial de lucro maior sobre as operações. No mercado de Forex você pode ter uma renda viável e viver dela, fazer dinheiro com trading o suficiente para bancar totalmente o seu estilo de vida", disse Victor, que atua como trader, operando plataformas Forex, compra e venda, além de contratos e criptomoedas.



Victor Lourenço encerrou deixando cinco dicas para atletas fazerem um bom planejamento financeiro e garantir aquele "pé de meia". Confira abaixo:



1° - Saber lidar com o dinheiro e ter domínio sobre ele, criando o hábito de investir e gastar com consciência;



2° - Ter diversas formas de investimento financeiro, obtendo assim diferentes fontes de renda;



3° - Paciência e disciplina, pois os resultados vêm a longo prazo. No mercado financeiro, nada vem da noite para o dia, é preciso ter educação financeira e um bom gerenciamento;



4° - Determine sempre um objetivo em seus investimento, sendo ele por apreciação rápida do capital ou preservação. Você pode começar com objetivos mais prudentes e depois avançar para metas mais ambiciosas, sempre estipulando quanto você pode colocar em risco sem se preocupar;



