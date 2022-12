Graduado faixa-preta em 2022, Cantareira (de azul) quer impressionar no Europeu de Jiu-Jitsu - (Foto: Dai Bueno)

Publicado 14/12/2022 17:50 | Atualizado 14/12/2022 17:56

Entre os dias 23 e 29 de janeiro de 2023, Paris, na França, receberá pela primeira vez o Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, campeonato que abre a temporada dos principais eventos da organização e é um dos objetivos da Fratres para o ano.Fundada em 2021 após a união de grandes professores, entre eles o lendário Leandro Lo - assassinado covardemente pelo PM Henrique Velozo em agosto ( saiba mais ) -, a Fratres hoje tem liderança de Daniel Affini, advogado e faixa-preta de Jiu-Jitsu. Porém, o trabalho em prol do crescimento da equipe é feito em conjunto, conforme explicou Juliano Pedrita, responsável pelo time de competição."Foi e está sendo muito difícil aceitar essa tragédia (perda do Leandro Lo), mas por outro lado seguimos trabalhando duro, da forma que ele queria. O Rider Zuchi e o Wellington Alemão vêm puxando os treinos, e a galera está muito animada para o Europeu 2023. A estrutura proporcionada pelo Daniel na Fratres Morumbi é de primeiro nível e estamos todos remando no mesmo barco, sonhando o mesmo sonho. A expectativa é por um grande ano", disse Juliano.

Recém-graduado faixa preta, Luiz Fernando, o "Cantareira", é um dos dez atletas da Fratres que viajarão para a França. Dono de um currículo vitorioso nas faixas coloridas, ele vai lutar o Europeu pela primeira vez e mostrou empolgação."2022 foi o meu primeiro ano de faixa-preta, lutei muitos campeonatos e graças a Deus tive bons resultados. Agora o foco é no Europeu da IBJJF. Já começamos os treinos (visando o campeonato) e estou me sentindo bem, pronto para dar o máximo. (...) O momento da Fratres é de crescimento. Uma equipe nova, com uma estrutura de qualidade, treinos intensos e todos na mesma sintonia", afirmou Cantareira, que completou:"Aqui nós ajudamos um ao outro, e o objetivo para 2023 é seguir assim, treinando muito, fazendo preparação física e conquistando bons resultados. Quero lutar todos os grandes campeonatos da CBJJ e IBJJF, dar o meu melhor e ir crescendo dentro do Jiu-Jitsu".Com o time de competição definido e em preparação para o Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, em Paris (FRA), a Fratres está pronta para carregar o legado de Leandro Lo e escrever novos capítulos de vitória na sua história.