Arthur Cabral colocou o Brasil no topo do pódio em Dublin, na Irlanda - (Foto: arquivo pessoal)

Arthur Cabral colocou o Brasil no topo do pódio em Dublin, na Irlanda(Foto: arquivo pessoal)

Publicado 13/12/2022 14:00 | Atualizado 13/12/2022 14:04

Com apenas 10 anos de idade, o faixa-amarela Arthur Cabral já é considerado uma das grandes promessas do Jiu-Jitsu brasileiro. E no início deste mês, o pequeno atleta representou o país com louvor no Europeu de Jiu-Jitsu Kids 2022, realizado pela IBJJF em Dublin, na Irlanda.



Por lá, Arthur Cabral não apenas venceu sua categoria, como deu um show em meio à centenas de crianças de todo o mundo e adicionou mais um título ao seu currículo. Mãe do "mini campeão", Michele falou com orgulho do filho, mas destacou os cuidados que tem pelo fato dele ainda ser muito jovem.



"O Arthur, por ser um atleta kids, tem uma infância diferente, é claro. Ele treina em média cinco vezes por semana, duas vezes por dia, mas gosta muito dos lugares que treina e se diverte treinando. Tenho uma preocupação muito grande em deixar ele ser criança nesse processo e apesar da rotina puxada, também tornamos ela flexível quando necessário, como em semana de provas, por exemplo", disse Michele, que completou:



"Meu filho é muito tranquilo nas competições, a única vez que vi ele nervoso foi no Pan Kids de 2021, um torneio que ele queria muito ganhar. No primeiro ano ele perdeu na luta de estreia, no segundo vinha de uma lesão e ficou em terceiro, e neste ano ele finalmente conquistou o seu sonhado - e merecido - ouro. Fora essa situação, ele já consegue assimilar muito bem a adrenalina de competir".