Israel Adesanya está livre de acusação após ser detido em aeroporto dos EUA(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 09/12/2022 10:00

A perda do cinturão do peso-médio do UFC, após nocaute desferido por Alex Poatan no último round, ficou próximo de se tornar um problema pequeno para Isral Adesanya, que foi detido em meados de novembro no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York (EUA). O motivo: estar portando um soco inglês de metal em sua bagagem de mão, o que é proibido pela legislação do estado.



A prisão foi efetuada pelo Departamento de Polícia da Autoridade Portuária, que fica perto à zona de triagem do aeroporto. É proibido portar o artefato, que foi descoberto no detector de metais, assim como a posse da arma branca em questão na bagagem. Entretanto, tudo não passou de um susto e Adesanya já está em liberdade, segundo esclarecimentos do seu empresário, Tim Simpson.



“Israel recebeu um presente de um fã, o qual ele colocou em sua mala. Quando sinalizado no aeroporto, Israel rapidamente descartou o item e cooperou com as autoridades. Ele obedeceu e se comportou de acordo, e por isso o assunto foi arquivado e ele está a caminho de casa”, declarou Tim, em entrevista ao TMZ Sports.

Israel Adesanya está de olho em revanche com Alex Poatan (Foto: Reprodução YouTube UFC)

A acusação de Adesanya foi retirada do Tribunal da Queens. Para não ter o processo reaberto, ele terá de ficar pelo menos seis meses sem nenhum tipo de ocorrência com a justiça do Estado de Nova York. A pena nestes casos pode chegar de um a três anos de prisão, com possibilidade de ser revertida para uma condicional. Multas e outras punições também estão previstas.