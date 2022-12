Campeão Vanilto Antunes aplica linda queda em Wendell Negão durante a luta principal - (Foto: @opbruno.batista)

Campeão Vanilto Antunes aplica linda queda em Wendell Negão durante a luta principal(Foto: @opbruno.batista)

Publicado 07/12/2022 12:00 | Atualizado 07/12/2022 12:40

No último domingo (4), Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, recebeu o primeiro desafio The Conqueror x Favela Kombat, fruto de uma parceria inédita na história do MMA nacional. O evento colocou frente a frente atletas das duas organização, e na luta principal, Vanilto Antunes - representante do Favela Kombat - derrotou Wendell Negão por nocaute técnico para se tornar campeão meio-médio duplo.



Já no co-main event, Leandro Carrasco, que lutou pelo The Conqueror, superou Arnaldo Mickey por decisão unânime dos jurados após três rounds. O placar entre as duas organizações, vale citar, terminou empatado, com cinco vitórias para cada lado no The Conqueror x Favela Kombat.

Leia Mais McGregor desafia ex-amigo para resolver pendências de negócio em luta

BJJ Storm 2 tem títulos do ex-UFC Thales Leites e de Caio Almeida

Em busca de justiça por Leandro Lo, comunidade do Jiu-Jitsu se reúne



Vanilto se impõe e fatura títulos



Valendo dois cinturões meio-médios, um de cada companhia, a luta principal do The Conqueror x Favela Kombat começou com muito estudo por parte de Vanilto Antunes e Wendell Negão. A partir do segundo round, porém, Vanilto foi se impondo.



O atleta da equipe TFT conectou os melhores golpes, e depois de Wendell sofrer um descolamento da retina, viu o duelo chegar ao fim com uma interrupção médica. Vitória por nocaute técnico decretada para Vanilto Antunes, que além de novo campeão duplo, chegou ao seu 15º triunfo no MMA profissional. Vanilto Antunes faturou cinturões dos meio-médios no The Conqueror x Favela Kombat (Foto: @opbruno.batista)

Disputa acaba com empate 5 x 5



No embate de organizações, cinco vitórias para cada lado. Enquanto o The Conqueror teve Leandro Carrasco, Vagner Oliveira, Victor Bulldoguinho, Marcello Phellyp e Marcus Peruano levando a melhor, o Favela Kombat contou com triunfos do próprio Vanilto Antunes, além de Wallace Lopes, Brena Cardozo, Everton Nascimento e Andresa Romero.



Entre eles, destaques para Wallace Lopes e Vagner Oliveira, que derrotaram seus adversários por nocaute. Já Everton Nascimento e Victor Bulldoguinho mostraram um Jiu-Jitsu afiado, finalizando seus respectivos oponentes ainda no primeiro round.



RESULTADOS COMPLETOS:



The Conqueror x Favela Kombat

Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis (RJ)

Domingo, 4 de dezembro de 2022



Vanilto Antunes derrotou Wendell Negão por nocaute técnico no 2R

Leandro Carrasco derrotou Arnaldo Mickey por decisão unânime dos jurados

Wallace Lopes derrotou Vitor Gaia por nocaute no 3R

Brena Cardozo derrotou Carolina Jimenez por decisão unânime dos jurados

Vagner Oliveira derrotou Allan Guerra por nocaute técnico no 1R

Everton Nascimento finalizou Ricardo Sattelmayer com um mata-leão no 1R

Victor Bulldoguinho finalizou David Santos com uma guilhotina no 1R

Andresa Romero derrotou Aline Sattelmayer por decisão unânime dos jurados

Marcello Phellyp derrotou Cris Cromado por decisão unânime dos jurados

Marcus Peruano derrotou David Luiz por decisão unânime dos jurados Valendo dois cinturões meio-médios, um de cada companhia, a luta principal do The Conqueror x Favela Kombat começou com muito estudo por parte de Vanilto Antunes e Wendell Negão. A partir do segundo round, porém, Vanilto foi se impondo.O atleta da equipe TFT conectou os melhores golpes, e depois de Wendell sofrer um descolamento da retina, viu o duelo chegar ao fim com uma interrupção médica. Vitória por nocaute técnico decretada para Vanilto Antunes, que além de novo campeão duplo, chegou ao seu 15º triunfo no MMA profissional.No embate de organizações, cinco vitórias para cada lado. Enquanto o The Conqueror teve Leandro Carrasco, Vagner Oliveira, Victor Bulldoguinho, Marcello Phellyp e Marcus Peruano levando a melhor, o Favela Kombat contou com triunfos do próprio Vanilto Antunes, além de Wallace Lopes, Brena Cardozo, Everton Nascimento e Andresa Romero.Entre eles, destaques para Wallace Lopes e Vagner Oliveira, que derrotaram seus adversários por nocaute. Já Everton Nascimento e Victor Bulldoguinho mostraram um Jiu-Jitsu afiado, finalizando seus respectivos oponentes ainda no primeiro round.Vanilto Antunes derrotou Wendell Negão por nocaute técnico no 2RLeandro Carrasco derrotou Arnaldo Mickey por decisão unânime dos juradosWallace Lopes derrotou Vitor Gaia por nocaute no 3RBrena Cardozo derrotou Carolina Jimenez por decisão unânime dos juradosVagner Oliveira derrotou Allan Guerra por nocaute técnico no 1REverton Nascimento finalizou Ricardo Sattelmayer com um mata-leão no 1RVictor Bulldoguinho finalizou David Santos com uma guilhotina no 1RAndresa Romero derrotou Aline Sattelmayer por decisão unânime dos juradosMarcello Phellyp derrotou Cris Cromado por decisão unânime dos juradosMarcus Peruano derrotou David Luiz por decisão unânime dos jurados