Caio Almeida deu show ao vencer GP peso-médio master - (Foto: Dai Bueno)

Publicado 06/12/2022 19:00 | Atualizado 06/12/2022 19:41

Vinicius Draculino, Claudio Caloquinha e Lucas Valente em seminário no BJJ Storm 2 (Foto: Dai Bueno)

Nem mesmo um imprevisto no domingo - quando faltou energia - tirou o brilho do BJJ Storm 2, realizado no último fim de semana (3 e 4 de dezembro), no Sesc Contagem, em Minas Gerais. Recheado de atrações, o evento idealizado pelo faixa-preta Cláudio Caloquinha teve, além das disputas tradicionais, um GP peso-médio master, diversas superlutas e um seminário com o mestre Vinicius Draculino."O feedback do evento foi super positivo. A primeira edição já tinha sido um sucesso, e para esse BJJ Storm 2 demos um salto ainda maior de qualidade juntando um seminário especial, um campeonato tradicional, além das lutas casadas e do GP", disse Caloquinha, que completou:"Tivemos mais de 800 atletas inscritos e o seminário esgotou. Não é para menos, afinal, o Draculino é uma lenda e muito querido aqui (em MG). Ele deu um seminário muito técnico, com posições básicas, mas detalhes preciosos. Sem contar na presença do faixa-preta Lucas Valente, um craque".No GP peso-médio master, reunindo quatro faixas-preta no formato todos contra todos, quem brilhou foi Caio Almeida, campeão ao vencer suas três lutas contra Petronio Batista (pontos), Juan Furtado (finalização) e Sergio Benini (pontos).Já nas superlutas, o destaque ficou por conta do ex-UFC Thales Leites, que derrotou Cristiano Titi Lazzarini por 5 a 0 nos pontos para faturar o cinturão super-pesado do BJJ Storm Contest.