Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA que terá sua estreia no primeiro semestre de 2023 - (Foto: MBS Lutas)

Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA que terá sua estreia no primeiro semestre de 2023(Foto: MBS Lutas)

Publicado 05/12/2022 15:30 | Atualizado 05/12/2022 15:37

Um dos principais palcos do Jiu-Jitsu no "Velho Continente", Portugal passará a receber, a partir do ano que vem, o Europeu da ISBJJA - que terá sua estreia no primeiro semestre de 2023. Bastante aguardado, o evento promete reunir centenas de competidores e algumas das melhores equipes do mundo em terras portuguesas.



Porém, é impossível visitar Portugal para lutar e ficar restrito apenas ao campeonato. Conhecido por suas belezas naturais e uma gastronomia de primeira, o país também possui uma relação histórica com o Brasil e hoje abriga muitos brasileiros.

Leia Mais Beatriz Ferreira faz sua segunda luta no Boxe profissional neste sábado (3)

Carlos Giovani 'B2' vence GP no Sul Americano de Luta Livre Esportiva

Brasileiros dão show e vencem no card do UFC Orlando; confira

Uma delas, a influencer Ju Muzetti, comentou sobre as atrações que valem a pena ser visitadas durante estadia em Portugal, seja para competir no Europeu da ISBJJA ou não.



"Portugal é um país riquíssimo em cultura, arte, gastronomia, entre tantos outros pontos, e com certeza vale a pena conhecer. A indicação principal, claro, fica por conta da capital Lisboa, mas outros lugares como Porto também merecem destaque", disse Ju, que ainda listou algumas das principais atrações. Uma delas, a influencer Ju Muzetti, comentou sobre as atrações que valem a pena ser visitadas durante estadia em Portugal, seja para competir no Europeu da ISBJJA ou não."Portugal é um país riquíssimo em cultura, arte, gastronomia, entre tantos outros pontos, e com certeza vale a pena conhecer. A indicação principal, claro, fica por conta da capital Lisboa, mas outros lugares como Porto também merecem destaque", disse Ju, que ainda listou algumas das principais atrações.

Ju Muzetti listou os melhores lugares para se visitar em Lisboa e região (Foto: Arquivo pessoal)

Confira abaixo:



- Torre de Belém



Localizada em Lisboa, a Torre de Belém é um dos principais pontos turísticos de Portugal. Construída em 1520, a torre foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco e recebe milhares de visitantes anualmente.



- Castelo de São Jorge



No bairro de Alfama, conhecido por ser o local de surgimento de diversas tradições portuguesas, está localizado o Castelo de São Jorge, onde o visitante tem acesso a uma inesquecível vista de toda Lisboa.



- Estádio da Luz



O Estádio da Luz ou Estádio do Sport Lisboa e Benfica é um estádio de futebol de categoria 4 localizado na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa. É também conhecido pelos benfiquistas como "A Catedral" e possui estrutura única.



- Santuário de Fátima



Um dos locais religiosos mais visitados do mundo, o Santuário de Fátima foi fundado em 1917 e recebe turistas de todo o mundo, tendo passado por diversas reformas para expansão. Localizada em Lisboa, a Torre de Belém é um dos principais pontos turísticos de Portugal. Construída em 1520, a torre foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco e recebe milhares de visitantes anualmente.No bairro de Alfama, conhecido por ser o local de surgimento de diversas tradições portuguesas, está localizado o Castelo de São Jorge, onde o visitante tem acesso a uma inesquecível vista de toda Lisboa.O Estádio da Luz ou Estádio do Sport Lisboa e Benfica é um estádio de futebol de categoria 4 localizado na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa. É também conhecido pelos benfiquistas como "A Catedral" e possui estrutura única.Um dos locais religiosos mais visitados do mundo, o Santuário de Fátima foi fundado em 1917 e recebe turistas de todo o mundo, tendo passado por diversas reformas para expansão.