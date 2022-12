Carlos Giovani "B2" foi o grande destaque do Sul Americano de Luta Livre Esportiva - (Foto: @mirellacostafotografia)

Carlos Giovani "B2" foi o grande destaque do Sul Americano de Luta Livre Esportiva(Foto: @mirellacostafotografia)

Publicado 02/12/2022 15:15 | Atualizado 02/12/2022 15:19

No último fim de semana, o Clube Municipal, na Tijuca (RJ), recebeu o Sul Americano de Luta Livre Esportiva. Organizado pela CBLLE, o evento reuniu centenas de competidores e contou com grandes combates, em especial no GP que consagrou Carlos Giovani "B2" como campeão.



Entre as equipes, o título do infantil, juvenil e feminino ficou com a CBT, seguida por Angra Top Team e BST (Boa Safra Team). No adulto, novamente a Equipe CBT no topo do pódio, mas com a Grappling House em segundo e a Guilhotina Fight em terceiro.



Presidente da CBLLE, Bosco Lima fez um balanço do Sul Americano de Luta Livre Esportiva 2022: "O evento superou todas as nossas expectativas, sem dúvidas. Tivemos atletas de seis países diferentes, grandes nomes, lutas de alto nível e um GP sensacional", disse Bosco, que ainda completou:



"Hoje graças a Deus conseguimos fazer um grande trabalho, com estrutura própria, toda custeada pela CBLLE, e isso se reflete na qualidade do campeonato. Esse foi o evento de número 72 que eu organizo e um dos mais especiais".