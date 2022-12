Tyson Fury venceu Derek Chisora e manteve o cinturão peso-pesado de Boxe da WBC - (Foto: Mikey Williams/Top Rank Inc)

Publicado 05/12/2022 15:45 | Atualizado 05/12/2022 15:48

Campeão segue invicto no Boxe profissional (Foto: Mikey Williams/Top Rank Inc)

A vitória por nocaute técnico de Tyson Fury sobre Derek Chisora ampliou sua invencibilidade no Boxe para 33 lutas e manteve em seu poder o cinturão peso-pesado da WBC. O duelo, amplamente dominado pelo inglês, foi realizado no último sábado (3), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra.O árbitro decretou o triunfo de Fury somente no décimo round, mas a verdade é que seu adversário já estava bastante castigado à esta altura. Derek Chisora só conseguiu algum sossego no início do combate. Depois, o que se viu foi uma série de uppercuts do inglês, que ainda no terceiro round desferiu um potente direto de direita que balançou o oponente.Bastante machucado, com o olho direito muito inchado e a boca cortada, Chisora já poderia ter perdido no nono round, após Loughlin, árbitro central da luta, alertar o seu córner para que o atleta desistisse. Aos nove segundos do round seguinte, no entanto, não houve jeito e Fury foi declarado o vencedor do confronto.