Mãe e irmã de Leandro Lo marcaram presença no encontro(Foto: Arquivo pessoal)

O encontro contou com a presença de Fátima e Amanda Lo, mãe e irmã de Leandro, respectivamente, do deputado estadual Altair Moraes, além de grandes nomes do Jiu-Jitsu como Marcus Buchecha, Fepa Lopes, Otávio Nalati, Marcos Petcho, Meyram Maquine, Rodrigo Minotauro, entre outros. Minotauro, deputado Altair Moraes e Marcus Buchecha (Foto: Arquivo pessoal)

Em breve declaração, Fátima Lo falou sobre a reunião - que durou quase 2h - e agradeceu o apoio: "Hoje nós fomos ao gabinete do Altair Morais, fomos pedir por justiça. Ele nos encheu de esperança que o Henrique Velozo será expulso da PM, vai perder seus direitos e cumprir pena em uma cadeia comum. O Leandro merece isso e agradeço a todos que vêm ajudando nessa caminhada". Na última terça-feira (6), aconteceu um encontro especial na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em busca de justiça pelo faixa-preta Leandro Lo - assassinado covardemente pelo PM Henrique Velozo com um tiro na cabeça no início de agosto.O encontro contou com a presença de Fátima e Amanda Lo, mãe e irmã de Leandro, respectivamente, do deputado estadual Altair Moraes, além de grandes nomes do Jiu-Jitsu como Marcus Buchecha, Fepa Lopes, Otávio Nalati, Marcos Petcho, Meyram Maquine, Rodrigo Minotauro, entre outros.Em breve declaração, Fátima Lo falou sobre a reunião - que durou quase 2h - e agradeceu o apoio: "Hoje nós fomos ao gabinete do Altair Morais, fomos pedir por justiça. Ele nos encheu de esperança que o Henrique Velozo será expulso da PM, vai perder seus direitos e cumprir pena em uma cadeia comum. O Leandro merece isso e agradeço a todos que vêm ajudando nessa caminhada".

Multicampeão de Jiu-Jitsu,Leandro foi covardemente assassinado com um tiro na cabeça no dia 7 de agosto em uma casa noturna de São Paulo. No dia seguinte à tragédia, o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, que atirou contra Lo à queima roupa, foi preso e está detido desde então no presídio militar Romão Gomes.